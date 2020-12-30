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Arjantin

Arjantin, Güney Amerika'da ülke. Şili, Bolivya, Paraguay, Brezilya ve Uruguay ile komşudur. Başkenti Buenos Aires'tir. Nüfusu 43 milyondur.

DW Türkçe'nin Arjantin ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Abortion rights activists demonstrate outside the Congress as senators debate a landmark bill on whether to legalize abortion in Buenos Aires, on December 29, 2020. - Argentina's Senate on Tuesday began debating a landmark bill on whether to legalize abortion in a country where the Catholic Church has long held sway, with the vote expected to be razor-thin. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Arjantin'de kürtaj yasallaştı 30.12.2020

Arjantin Senatosu, Devlet Başkan Alberto Fernandez'in teklif ettiği kürtaj yasa tasarısını kabul etti. Böylece Arjantin kürtaja izin veren en büyük Güney Amerika ülkesi oldu.
10.11.2020 *** Neurologist Leopoldo Luque, Diego Maradona's personal doctor, leaves Olivos Clinic where the late soccer star remained hospitalized after undergoing an operation in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Nov. 10, 2020. Luque's home and offices were raided Sunday, Nov. 29, in the midst of investigations to establish the circumstances of Maradona's death. (AP Photo/Marcos Brindicci)

Maradona'nın doktoru hakkında soruşturma başlatıldı 30.11.2020

Arjantin'de savcılık, Maradona'nın ölümü nedeniyle ünlü futbolcunun doktoru Leopoldo Luque hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma başlattı.

Diego Maradona File Photo. File photo dated 19-11-2008 of Argentina manager Diego Maradona. Issue date: Tuesday November 3, 2020. Diego Maradona is to have surgery on a blood clot on his brain, his doctor has said. See PA story SOCCER Maradona. Photo credit should read Martin Rickett/PA Wire. URN:56439225 |

Maradona kalbine yenik düştü 25.11.2020

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti. 60 yaşındaki eski futbolcu kısa süre önce beyin ameliyatı olmuştu.

Sad young girl forced to stay at home as the pandemic coronavirus looking out of home window. Real people. Copy space Photo via Newscom picture alliance |

+++ Canlı Anlatım-Dünyada 740 bin vaka, 36 bine yakın ölüm 30.03.2020

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 740 bini aştı. Türkiye'de hükümetten işletmelere kısa çalışma ödeneği. İstanbul'da şehirlerarası deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu. İtalya'da yeni vaka sayısında düşüş...
Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva gestures behind a banner reading Lula is innocent after being released from prison, in Curitiba, Brazil November 8, 2019. REUTERS/Rodolfo Buhrer

Brezilya eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı 09.11.2019

Brezilya’da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı. Arjantin, Küba ve Venezuela devlet başkanları tahliyeyi memnuniyetle karşıladı.
27.10.2019 Peronist presidential candidate Alberto FernÃ¡ndez, behind, and running mate, former President Cristina FernÃ¡ndez, front, wave to supporters after incumbent President Mauricio Macri conceded defeat at the end of election day in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Oct. 27, 2019. (AP Photo/Daniel Jayo)

Arjantin’de iktidar el değiştiriyor 28.10.2019

Halkın üçte birinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı Arjantin’de, ekonomik krizin faturası Devlet Başkanı Macri’ye çıkarıldı. Devlet başkanlığı seçimlerini Peronistlerin adayı Fernandez kazandı.

Şili ve Arjantin’de güneş tutulması gözlendi 03.07.2019

Şili ve Arjantin’den net olarak gözlemlenebilen güneş tutulması, binlerce turisti Şili’nin La Serena bölgesine çekti. Turistlerin ve yerli halkın heyecanla karşıladığı tutulma, Şili’nin La Higuera kentini bütünüyle karanlıkta bıraktı.
ARCHIV - Syrische Flüchtlinge kommen am 04.04.2016 in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen (Niedersachsen). Foto: Swen Pförtner/dpa (zu dpa Flüchtlingsstrom nach Niedersachsen konstant auf niedrigem Niveau vom 22.04.2017) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Araştırma: Sığınmacılara yönelik şüpheler artıyor 17.06.2019

Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle yapılan uluslararası bir araştırma, özellikle Almanya’da sığınmacıların iltica sebepleri ve uyum süreçlerine yönelik yaklaşımın olumsuzluğunu ortaya koydu.
ARCHIV 2003 *** (FILE) A worker climbs an energy tower to make some adjustments, 21 October 2003 on the outskirts of Mendoza, Argentina. The Argentine government will announce 11 May 2004 an Energy Plan with measures to paliate the energy crisis its going through. The Plan considers the creation of a company with which the state pretends to regain its regulating role, lost with the past decade's privatizations. AFP PHOTO/Daniel GARCIA (Photo credit should read DANIEL GARCIA/AFP/Getty Images)

Güney Amerika'da elektrik kesintisi 16.06.2019

Güney Amerika'da Arjantin ve Uruguay'ın tamamında Brezilya, Paraguay ve Şili'nin ise bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'in Arjantin’deki gizemli uzay üssü 07.05.2019

Çin’in, Arjantin’in Patagonya bölgesinde inşa ettiği uzay üssü pek çok komplo teorisine yol açtı. Arjantin halkı üssün uzay değil askeri bir üs olduğu görüşünde. Çin iddiaları reddediyor, Arjantin hükümeti de anlaşmayı savunuyor. ABD ise Çin’in Arjantin’deki varlığından rahatsız.

Bildnummer: 59895200 Datum: 18.06.2013 Copyright: imago/Future Image Der Airbus A340, Theodor Heuss - Bundeskanzlerin Angela Merkel am Fughafen Tegel. Berlin, 18.06.2013 Foto:xS.xSchrapsx/xFuturexImage Politik x0x xsk 2013 quer Aufmacher 313X VIP 16+01 Regierungsflugzeug Flugzeug Regierungsmaschine der Flugbereitschaft des Bundesministeriums d Lufttransportgeschwader Deutsche Luftwaffe Politik Politiker Besuch Staatsbesuch Ankunft Empfang Flughafen Airport 59895200 Date 18 06 2013 Copyright Imago Future Image the Airbus A340 Theodor Heuss Chancellor Angela Merkel at Fughafen Tegel Berlin 18 06 2013 Photo XS politics x0x xSK 2013 horizontal Highlight 313X VIP Government aircraft Aircraft Government machinery the Flight readiness the Federal Ministry D Air transport squadron German Air Force politics Politicians Visit State Visit Arrival Reception Airport Airport

Merkel'in uçağı acil iniş yaptı 30.11.2018

Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesine katılmak üzere yola çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı Hollanda üzerinde arızalandı. Konrad Adenauer adlı başbakanlık uçağı Köln/Bonn Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel Cuma sabahı tarifeli uçakla Madrid'den Buenos Aires'e hareket etti.
The Airbus A340 government aircraft carrying Chancellor Angela Merkel and the German delegation to the G20 summit in Buenos Aires which was forced to land shortly after taking off from Berlin sits at the Cologne-Bonn airport, Germany, November 29, 2018. The captain told passengers aboard the plane he decided to switch aircraft at the Cologne-Bonn airport in northwestern Germany after the malfunction of several electronic systems, but said there had been no security risk. REUTERS/Andreas Rinke

Uçağı bozulan Merkel G20 açılışına katılamayacak 30.11.2018

Almanya Başbakanı Merkel’in Arjantin’e gitmekte olan uçağı teknik bir arıza nedeniyle Köln’e acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel, G20 zirvesinin açılışına yetişemedi.
Symbold zum drohenden Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika USA und der Euopäische n Union EU durch die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium beim Import in die USA: Umrisse der USA mit Flagge, der Silhouette von Präsident Trump und Stacheldraht mit Dollar sowie fiktivem Xerkehrszeichen Stahlindustrie *** Symbol on the impending trade war between the United States of America USA and the European Union through the introduction of punitive tariffs on steel and aluminum when imported into the USA. Outlines of the USA with flag of President Trumps silhouette and barbed wire with dollars and fictitious sign of the steel industry

G20 zirvesine ticaret savaşları gölgesi 30.11.2018

Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesine ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika" politikasının yarattığı küresel huzursuzluk damgasını vuracak.
31.08.2018 +++ Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland speaks at a press conference August 31, 2018 at the Embassy of Canada in Washington, DC. - A free trade deal that is good for all three nations in the North American Free Trade Agreement is within reach, but will require flexibility in negotiations, Canada's foreign minister said Friday. We know that a win-win-win agreement is within reach, Chrystia Freeland told reporters after a week of talks in Washington to rewrite the 25-year-old NAFTA. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo credit should read ERIC BARADAT/AFP/Getty Images)

Kanada’dan 17 Suudiye yaptırım kararı 29.11.2018

ABD, Almanya ve Fransa’dan sonra Kanada da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 17 Suudi Arabistan vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.
07.07.2017+++ South Africa's President Jacob Zuma, Indonesia's President Joko Widodo, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, Brazilian President Michel Temer, Chinese President Xi Jinping, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron, Britain's Prime Minister Theresa May, India's Prime Minister Narendra Modi, Mexico's President Enrique Pena Nieto, Italian Prime Minister Paolo Gentiloni, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, South Korea's President Moon Jae-in, Russian President Vladimir Putin, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, U.S. President Donald Trump, European Council President Donald Tusk, International Monetary Fund (IMF) Managing Director Christine Lagarde, Netherlands' Prime Minister Mark Rutte, Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, World Bank President Jim Yong Kim, Financial Stability Board (FSB) President Mark Carney, European Commission President Jean-Claude Juncker, Saudi Arabia Minister of State Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf, United Nations Secretary-general Antonio Guterres, Norway's Prime Minister Erna Solberg, Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc pose for a family photo at the G20 leaders summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

G20’nin işlevi nedir? 29.11.2018

Dünyanın önde gelen 20 ülkesi arasındaki zirve buluşmalarının 13’üncüsü Arjantin’de yapılacak. İşte 3 soruda 20'ler Grubu'nun üyeleri, çalışmaları, işlevi ve hedefleri:
Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman arrives at Ministro Pistarini in Buenos Aires, Argentina, November 28, 2018. Argentine G20/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Arjantin'de Suudi Veliaht Prens'e soruşturma için ilk adım atıldı 29.11.2018

G20 zirvesi için Arjantin'e giden Suudi Veliaht Prens bin Selman hakkında soruşturma açılması için ilk adım atıldı. Arjantin'de yasalar insanlık suçlarına yönelik uluslararası yargılamaya izin veriyor.

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