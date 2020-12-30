Çin'in Arjantin’deki gizemli uzay üssü

Çin’in, Arjantin’in Patagonya bölgesinde inşa ettiği uzay üssü pek çok komplo teorisine yol açtı. Arjantin halkı üssün uzay değil askeri bir üs olduğu görüşünde. Çin iddiaları reddediyor, Arjantin hükümeti de anlaşmayı savunuyor. ABD ise Çin’in Arjantin’deki varlığından rahatsız.