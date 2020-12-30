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Arjantin, Güney Amerika'da ülke. Şili, Bolivya, Paraguay, Brezilya ve Uruguay ile komşudur. Başkenti Buenos Aires'tir. Nüfusu 43 milyondur.
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Çin’in, Arjantin’in Patagonya bölgesinde inşa ettiği uzay üssü pek çok komplo teorisine yol açtı. Arjantin halkı üssün uzay değil askeri bir üs olduğu görüşünde. Çin iddiaları reddediyor, Arjantin hükümeti de anlaşmayı savunuyor. ABD ise Çin’in Arjantin’deki varlığından rahatsız.
Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesine katılmak üzere yola çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı Hollanda üzerinde arızalandı. Konrad Adenauer adlı başbakanlık uçağı Köln/Bonn Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel Cuma sabahı tarifeli uçakla Madrid'den Buenos Aires'e hareket etti.