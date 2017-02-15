Taliban sözcüsü: Afganistan'a yardımlar artırılmalı

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetinin Taliban sözcüsü, uluslararası toplumu, ülkeye gönderilen yardımları artırmaya davet etti ve kendilerinin terörist olmadığını vurguladı.

Vilayet sözcüsü Matiullah Ruhani, "Almanya da dahil olmak üzere, uluslararası topluma" seslendiği konuşmasında, söz konusu yardımların yatırım, yeniden yapılandırma projeleri ya da "Afganistan hükümeti ya da vatandaşları için herhangi bir insani yardım" şeklinde olabileceğini söyledi ve Taliban'ın bu yardımları memnuniyetle karşılayacağını ekledi.

Ruhani, uluslararası toplumu, Afganistan'ın "yozlaşmış hükümetini" son 20 yıldır desteklemekle ve Taliban ülkedeki kontrolü ele geçirince yardımları kesmekle eleştirdi. "Taliban Afganistan'a barış getirdi, biz terörist değiliz" ifadelerini kullandı. Taliban'ın kadınlara yönelik politikaları hakkında yorum yapmaktan kaçınan sözcü, Taliban'ın kadın erkek farkı gözetmeden tüm vatandaşlara değer verdiğini söyledi.

Uluslararası toplum, Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı insanlık felaketini de göz önünde bulundurarak insan hakları sicili kötü olan Taliban'a en doğru yaklaşımı geliştirmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM), geçen hafta Afganistan için düzenlediği yardım konferansında Afganistan'a gönderilecek mali destek üzerinde anlaşılmış, ülkelerin vermeyi taahhüt ettiği paranın toplam miktarı 1 milyar 200 milyon dolar (1 milyar 2 milyon euro) olarak ifade edilmişti. Almanya ve Fransa bu bağlamda 100'er milyon euro destek vermeyi kabul etmişti. ABD, BM donörler konferasında Afganistan'a 60 milyon dolar yardım sözü vermişti. 20 yıl süren Afganistan işgali sırasında ABD'nin devrilen Afgan hükümetine yaptığı mali desteğin miktarı ise 2 milyar doları geçiyor.

Taliban ise söz konusu mali desteğin"tamamen şeffaf bir biçimde" halka ulaştırılacağını açıklamıştı.

dpa, AFP / AI, EC

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