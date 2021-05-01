 Taliban ile hükümet gazetecilere tehditte birleşti | DÜNYA | DW | 05.05.2021

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DÜNYA

Taliban ile hükümet gazetecilere tehditte birleşti

Afganistan'da radikal İslamcı Taliban ile hükümet arasındaki propaganda savaşında gazeteciler iki ateş arasında kaldı. Her iki taraf da propaganda yaptıkları suçlamasıyla gazetecileri tehdit ediyor.

Afganistan'da gazetecileri hedef alan saldırılarda geçen yıl 11 medya mensubu yaşamını yitirdi

Afganistan'da gazetecileri hedef alan saldırılarda geçen yıl 11 medya mensubu yaşamını yitirdi

Afganistan'da radikal İslamcı Taliban ve hükümet gazetecileri hedef aldı. Skandal, milletvekili Arif Rahmani'nin, Afganistan gizli servisi NDS'nin Başkanı Ahmed Ziya Sarac'ın meclisteki bir kapalı oturumda sarf ettiği sözleri twitter hesabından paylaşmasıyla patlak verdi.

Rahmani, Sarac'ın "bazı televizyon kanallarının Taliban lehine propaganda yapmalarını şoke edici bulduğunu" söylediğini ve "Bu düşünce özgürlüğü değil, aksine düşünce özgürlüğünün suistimali. Buna müsamaha gösterilmeyecek" dediğini yazdı.

Bu ifade bir süreliğine NDS'nin twitter hesabından da paylaşıldı, ancak kısa bir süre sonra silindi.

Taliban'dan da tehdit

Aynı saatlerde Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid de twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve "bazı medya kuruluşlarının bir süredir tek taraflı propaganda ve yayın yaptığını gözlemlediklerini" söyledi. Bunun arkasında gizli servis NDS'nin bulunduğunu iddia eden Taliban sözcüsü, medyanın dikkatli olması ve "mevcut hassas ortamda" Kabil hükümetinin propaganda aygıtı haline dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Mücahid, medyanın yanlış bilgiler yayması durumunda tarafsızlığının sorgulanacağı ve "atılacak adımlardan sorumlu olacağı" tehdidinde bulundu.

Afganistan, dünyada gazeteciler açısından en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor. Gazeteciler sadece Taliban değil, savaş ağaları, aşiret liderleri, uyuşturucu baronları ve hükümet temsilcileri tarafından da sıklıkla hedef alınıyor.

Yerel meslek kuruluşlarının verilerine göre geçen yıl ülkede 11 medya mensubu cinayete kurban gitti. Son aylarda gazetecilere yönelik cinayetlerin yoğunlaştığı ve çoğu kadın olmak üzere pek çok gazetecinin mesleğini bırakmak ya da ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

 

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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