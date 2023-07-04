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ToplumAfganistan

Taliban güzellik salonlarını kapatıyor

12 dakika önce

Afganistan'da Taliban'ın kadınlara yönelik baskısı sürüyor. Taliban yönetimi kadınlara hizmet veren güzellik salonlarının bir ay içinde kapatılması talimatını verdi.

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Fotoğraf: picture alliance/AA

Afganistan'da Taliban yönetimi kadınlara hizmet veren güzellik salonlarının kapatılması talimatı verdi. Afganistan Ahlaksızlığı Önleme ve Fazileti Yayma Bakanlığı sözcüsü, "Kadınlara yönelik güzellik salonlarının bir ay içinde kapatılacağını" söyledi. Afgan medyasındaki haberlerde de, salonların ruhsatlarının süresinin gelecek ay sona ereceği belirtildi.

Taliban yönetimi, güzellik salonlarının kapatılması kararına herhangi bir gerekçe göstermedi.

Afganistan'daki güzellik salonlarının kapatılması birçok kadının işsiz kalacağı anlamına geliyor. Ülkedeki ekonomik kriz ve Taliban'ın kadınlara yönelik baskıları nedeniyle güzellik salonları kadınların para kazanabileceği birkaç yer arasında bulunuyordu. Afgan televizyonu Tolo News'a konuşan güzellik salonunda çalışan bir kadın, durumunu "Eşlerimizin işi yok. Burayı da kapatılırsa, ne yapacağımızı bilmiyorum" sözleriyle ifade etti.

Afganistan'da 2001 yılında Taliban'ın iktidarını kaybetmesinin ardından başkent Kabil ve diğer birçok kentte güzellik salonu açılmıştı. Taliban'ın yaklaşık iki yıl önce iktidarı ele geçirmesinin ardından da çoğu içerisinin görünmesini engelleyecek şekilde camlarını kapatarak ve tabelalarını indirerek hizmet vermeyi sürdürmüştü.

Taliban, Ağustos 2021'de iktidarı yeniden ele geçirdiği dönemde kadın haklarına saygı göstereceğini söylemiş ancak aradan geçen sürede kızların gittiği okulları kapatmış, kadınların üniversiteye gitmesini yasaklamış, uluslararası yardım kuruluşlarında kadınların çalışmasına izin vermemişti. Yüzme havuzu, fitness salonu ve park gibi kamuya açık alanları da kadınlara kapatılmıştı.

dpa, rtr/JD, BÖ

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