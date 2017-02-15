Taliban BM Genel Kurulu'na katılmak istiyor

Afganistan'ın tamamında geçen ay kontrolü ele geçiren Taliban, ülkeyi uluslararası platformlarda da temsil etmek istiyor. Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, Taliban yönetiminde Dışişleri Bakanı sıfatıyla yer alan Emir Han Muttaki'nin kendilerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde devam eden BM 76'ıncı Genel Kurul toplantılarına katılma talebini içeren bir mektup gönderdiğini açıkladı. Dujarric ayrıca Afganistan'ın Taliban öncesi yönetimi tarafından atanan eski BM Daimi Temsilcisi Ghulam İsaczai'nin de Genel Kurul'a katılmak istediğini ifade etti.

BM'den yapılan açıklamada, Emir Han Muttaki'den gelen mektubun başlığında "Afganistan İslam Emirliği" ibaresinin yer aldığı ve mektupta, 15 Ağustos'ta görevden alınan Afganistan'ın devrik Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yurt dışında ülkenin devlet başkanı olarak tanınmayacağının vurgulandığı belirtildi.

Emir Han Muttaki

Açıklamada ayrıca İsaczai'nin görevinin sona erdiği ve BM Daimi Temsilcisi olarak Muhammed Süheyl Şahin'in aday gösterildiğinin de mektupta aktarıldığı ifade edildi.

Kararı dokuz ülkeden oluşan komisyon verecek

BM sözcüsü Dujarric, ellerindeki mektuptan Emir Han Muttaki'nin New York'a mı gelmek istediği ya da koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ülke temsilcisinin yaptığı gibi bir vídeo-mesaj mı göndermeyi amaçladığının anlaşılmadığını söyledi. Taliban tarafından görevden alındığı açıklanan Daimi Temsilci İsaczai'nin de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta Genel Kurul'a katılacak Afgan delegasyonundaki kişilerin isimlerinin yer aldığı bilgisini paylaşan Dujarric, dokuz BM üyesi ülke temsilcisinden oluşan ilgili komisyonun başvuruları inceleyeceğini belirtti. Aralarında ABD, Rusya ve Çin'in temsilcilerinin de bulunduğu komisyon, Genel Kurul'da Afganistan adına kimin konuşma yapacağına karar verecek.

Taliban, geçen Ağustos ayında ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken başkent Kabil'e girmiş, mevcut hükümeti devirerek iktidarı ele geçirmiş ve geçici bir hükümet kurmuştu. Şu ana dek hiçbir ülke resmen söz konusu hükümeti tanımış olmasa da pek çok devlet ve hükümet başkanı bu konuda olumlu mesajlar veriyor.

21 Eylül Salı günü başlayan 76. BM Genel Kurulu bir hafta sürecek. Yaklaşık 100 ülkenin, devlet ve hükümet başkanları ile temsil edildiği diplomatik zirveye çok sayıda dışişleri bakanları da katılıyor.

AFP / ET,HS

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