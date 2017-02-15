Taliban Ankara’nın Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama önerisini kabul etmedi

Taliban, Türkiye’nin ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama önerisini kabul etmedi. Reuters'e bir açıklama yapan Taliban Sözcüsü, 2020 yılında ABD ile imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye'nin Afganistan'daki birliklerini ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin

Reuters konuyla ilgili haberinde bu gelişmenin başkent Kabil'de diplomatik temsilcilikleri bulunan ülkeler ve uluslararası organizasyonlar açısından personellerini bölgeden güvenli bir biçimde nasıl çıkartacaklarına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğunu yazdı.

Konuyla ilgili açıklama Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'da bulunan sözcüsü Süheyl Şahin tarafından yapıldı. Şahin yazılı açıklamada "Türkiye geçen 20 yılda NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu bakımdan ABD ile 29 Şubat 2020'de imzaladığımız anlaşma uyarınca Afganistan'dan çekilmeleri gerekir" dedi.

Şahin ayrıca "Bunun haricinde Türkiye büyük bir İslam ülkesi. Afganistan'ın onunla tarihi ilişkileri var. Gelecekte ülkede yeni İslami bir İslami hükümet kurulduğunda yakın ve iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile Afganistan konusunda görüşmeler

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Perşembe günü Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak için bir telefon görüşmesi yapmıştı. Washington ve Ankara görüşmede Afganistan'ın ele alınıp alınmadığı konusunda kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Taliban ile eski ABD Başkanı Donald Trump Şubat 2020'de Afganistan'daki tüm ABD güçlerinin 1 Mayıs itibarı ile çekilmesi konusunda bir anlaşma imzaladı. Ancak yeni ABD Başkanı Joe Biden Nisan ayında çekilmenin El Kaide'nin 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlediği saldırıların 20'nci yıldönümünde tamamlanmış olacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Akar ne demişti?

Türkiye Mayıs ayındaki bir NATO toplantısında müttefiklerine çekilme sonrası Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama önerisi getirmişti.

Savunma Bakanı Hulusi Akar Salı günü yaptığı açıklamada "Afganistan ile ilgili ABD'lilerle görüşüyoruz. Salı günü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuştuk, ABD'liler ile heyetler arasında konuşuluyor. Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. Bununla birlikte Afgan halkı bizim kardeşimiz. Hedef Afganistan'da sulhu, sükunu sağlamak. Bizim tarihi kardeşliğimiz var. Afgan halkı istediği müddetçe Afganistan'da kalabilmek, yardımcı olabilmek istiyoruz" demişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de çarşamba günü görüşmelerin yapıldığını doğrulamıştı. Kirby "Havaalanındaki güvenlik, hangi şekilde olursa olsun sadece ABD'nin değil aynı zamanda diğer ulusların da Kabil'de diplomatik varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olacak" demişti.

Türkiye'nin 500'den fazla askeri var

Avustralya geçen ay güvenlik gerekçesiyle ülkedeki büyükelçiliğini kapattı. Türkiye'nin havalimanını koruma önerisinin kabul edilmemesinin başka ülkelerin de diplomatik temsilciliklerini kapatmasını beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Pentagon'un verdiği bilgilere Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesinin yüzde 50'sinden fazlasının tamamlandı. Afganistan'da 500'den fazla askeri olan Türkiye ülkedeki en büyük yabancı güç konumunda.

DW, Reuters / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe