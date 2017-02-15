Taliban Afganların ülkeden ayrılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de basın toplantısı düzenleyen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afgan vatandaşlarının havalimanına gitmesine izin vermeyeceklerini söylerken, havalimanı etrafında bekleyen Afganlara "evlerinize dönün” çağrısı yaptı.

ABD'yi Afgan halkını ülkeden ayrılmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmekle suçlayan Mücahid, nitelikli Afganların tahliyesine son verilmesi gerektiğini kaydetti. Taliban sözcüsü, Afganistan'ın doktor ve mühendislere ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Zabihullah Mücahid, ayrıca yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesinin 31 Ağustos tarihine kadar tamamlanması gerektiğini yineledi.

"Türk askerine ihtiyaç yok"

Afgan basınına göre Taliban Sözcüsü Mücahid'e basın toplantısında Kabil havalimanının işletilmeye devam etmesi için Türkiye'nin üstlenmek istediği rol de soruldu.

Sözcünün, "Türk askerinin mevcudiyetine ihtiyaç yok. Havalimanının güvenliğini kendimiz sağlayacağız” yanıtını verdiği bildirildi.

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolü yeniden ele geçirmesinden bu yana başkent Kabil havalimanında kaos yaşanıyor. Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD ve diğer yabancı güçler, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte vatandaşlarını ve birlikte çalıştıkları Afganları tahliye operasyonları başlattı. Taliban'ın ise günlerdir bu operasyonları havalimanına erişimi zora sokarak engellemeye çalıştığı bildiriliyor.

Reuters, AP, epd/ DA, TY

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