 Taliban Afgan ordusunu ″içeriden″ vurdu | DÜNYA | DW | 14.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Taliban Afgan ordusunu "içeriden" vurdu

Afganistan'da ordu birliklerinin arasına sızan Taliban mensuplarının en az dokuz güvenlik görevlisini öldürdüğü açıklandı.

Arşiv - Başkent Kabil'deki askeri akademide eğitim gören Afganistan ordusu mensupları

Arşiv - Başkent Kabil'deki askeri akademide eğitim gören Afganistan ordusu mensupları

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir askeri üste, ordu birliklerinin arasına sızan Taliban mensupları, güvenlik görevlilerine ateş açtı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Alman ajansı dpa ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, ölen Afgan güvenlik görevlisi sayısının 23 olduğunu belirtti. Yetkililer, saldırıda yaralanan bir kişinin ise ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, olayı, "içeriden" düzenlenen bir saldırı olarak tanımladı. Saldırıyı üstlenen Taliban ise bunun kendileri tarafından gerçekleştirilen koordineli bir saldırı olduğunu belirtti. Taliban açıklamasında da, saldırıdaki ölü sayısının 32 olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Taliban boşluktan faydalanıyor

Gazne, geçmişte de Taliban'ın düzenlediği benzer saldırılara sahne olmuştu.

Yetkililer, son iki yıl içinde vilayetin çeşitli bölgelerinde Taliban tarafından düzenlenen bu tip saldırılarda onlarca Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü belirtiyor. Askeri personel eksikliği bulunan Gazne'de, genellikle orduya yeni katılanların geçmişine dair sağlıklı bir inceleme yapılmıyor. Yetkililere göre Taliban da bu boşluktan faydalanarak ordunun içine sızıyor.

Taliban örgütü şu an Afganistan'ın yarısından fazlasında kontrol ya da nüfuz sahibi.

DW,dpa,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD-Taliban görüşmeleri tekrar başladı

Taliban ile ABD arasındaki diplomatik görüşmeler üç aylık bir aradan sonra Katar'da tekrar başladı. Taraflar Afganistan'da, ABD'nin tarihinin en uzun savaşını resmen sonlandırmaya gayret ediyor. (07.12.2019)  

Afganistan’daki seçimlere katılım yüzde 20'lerde kaldı

Afganistan’da yeni devlet başkanını belirlemek için yapılan seçimlerde 9 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin yaklaşık 2 milyonu oy kullandı. Şiddetin gölgesindeki seçimlerin geçici sonuçları Ekim ayı ortasında açıklanacak. (29.09.2019)  

Afganistan'da intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıda 40'dan fazla kişi de yaralandı. (05.09.2019)  

Benzer içerik

Doha Intra Afghan Dialogue Afghanistan Konferenz

ABD-Taliban görüşmeleri tekrar başladı 07.12.2019

Taliban ile ABD arasındaki diplomatik görüşmeler üç aylık bir aradan sonra Katar'da tekrar başladı. Taraflar Afganistan'da, ABD'nin tarihinin en uzun savaşını resmen sonlandırmaya gayret ediyor.

Afghanistan | Donald Trump besucht Truppen zu Thanskgiving

Trump’tan Afganistan’a sürpriz ziyaret 28.11.2019

Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, Taliban ile barış görüşmelerine yeniden başlanıldığını bildirdi.

Afghanistan Enführter Kevin King

Afgan hükümetiyle Taliban arasında tutuklu takası 19.11.2019

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında tutuklu değişimi gerçekleşti. Üç Taliban komutanına karşılık iki Batılı profesör serbest bırakıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

ABD Senatosu‘nun "Ermeni soykırımı"nı tanıyan yasa tasarısını kabul etmesinin ardından ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kararı kınadıklarını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  