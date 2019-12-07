Taliban Afgan ordusunu "içeriden" vurdu

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir askeri üste, ordu birliklerinin arasına sızan Taliban mensupları, güvenlik görevlilerine ateş açtı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Alman ajansı dpa ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, ölen Afgan güvenlik görevlisi sayısının 23 olduğunu belirtti. Yetkililer, saldırıda yaralanan bir kişinin ise ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, olayı, "içeriden" düzenlenen bir saldırı olarak tanımladı. Saldırıyı üstlenen Taliban ise bunun kendileri tarafından gerçekleştirilen koordineli bir saldırı olduğunu belirtti. Taliban açıklamasında da, saldırıdaki ölü sayısının 32 olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Taliban boşluktan faydalanıyor

Gazne, geçmişte de Taliban'ın düzenlediği benzer saldırılara sahne olmuştu.

Yetkililer, son iki yıl içinde vilayetin çeşitli bölgelerinde Taliban tarafından düzenlenen bu tip saldırılarda onlarca Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü belirtiyor. Askeri personel eksikliği bulunan Gazne'de, genellikle orduya yeni katılanların geçmişine dair sağlıklı bir inceleme yapılmıyor. Yetkililere göre Taliban da bu boşluktan faydalanarak ordunun içine sızıyor.

Taliban örgütü şu an Afganistan'ın yarısından fazlasında kontrol ya da nüfuz sahibi.

DW,dpa,AP / CÖ,ET

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