 Taliban ″ABD ile iyi ilişkiler″ istiyor | DÜNYA | DW | 31.08.2021

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DÜNYA

Taliban "ABD ile iyi ilişkiler" istiyor

Son ABD askerlerinin çekilmesini kutlayan Taliban "ABD ve bütün dünya ile iyi ilişkiler" istediğini açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid "Herkesle diplomatik ilişkiler kurulmasını tasvip ediyoruz" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid bu sabah havalimanında açıklama yaptı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid bu sabah havalimanında açıklama yaptı

ABD ordusunun 20 yılın ardından son askerlerini Afganistan'dan çekmesi, ülkede kontrolü ele geçiren Taliban tarafından memnuniyetle karşılandı. Taliban'ın liderleri ABD askerlerinin gitmesinin ardından Kabil havalimanına giederek kutlama yaptı. Buradaki kutlamaya Taliban'ın özel "Bedri 313 Tugayı" da katıldı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Kabil'de havalimanında yaptığı konuşmada, "Herkesle diplomatik ilişkileri tasvip ediyoruz. ABD ve bütün dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz" dedi.

Afganları "zaferleri" nedeniyle kutlayan Mücahid, "Tebrikler Afganstan'a, bu zafer hepimizin" dedi.

Mücahid ülkede bir geçiş hükümetinin kurulmasını redderek, Kabil'in güvenli bir biçimde kalacağını söyledi ve "Kabil'de güvenlik sağlanacak, insanların kaygılanmasına gerek yok" dedi.

Taliban'ın özel Bedri 313 Tugayı havalimanında güvenliği sağlayacak

Taliban'ın özel Bedri 313 Tugayı havalimanında güvenliği sağlayacak

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim de yayınladığı video ile Taliban savaşçılarını överek tebrik etti. Taliban savaşçılarını "Mücahit" olarak nitelendiren Naim, "Allah'a şükür tüm işgalciler ülkemizi tamamen terketti. Bu zafer bize Allah'ın armağanı. Bunun için birçok mücahit kendini kurban etti" dedi. 

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da ABD askerlerinin çekilmesi vesilesiyle yaptığı açıklamada, Afganların artık kendi geleceklerini kendi ellerinde tuttuğunu söyleyerek "Bu savaşı sona erdirmek için bir fırsat" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nden karar

BM Güvenlik Konseyi ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Taliban üzerindeki baskıyı artırıyor. Konsey Afganlar ve ülkedeki yabancıların engellenmeksizin ülkeyi terketmelerine izin verilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti. Karara 13 ülke onay verirken Rusya ve Çin çekimser kaldı. Kararda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği Kabil'de BM güvenlik bölgesi kurulması önerisi ise yer almadı.

Dün ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Konsey'de veto yetkisine sahip ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi. 

AFP, AP/HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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