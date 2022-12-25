Üç STK Afganistan'daki çalışmalarını durdurdu

Afganistan'da Taliban'ın kadınlara yönelik yasak kararları uluslararası alanda tepkilere neden oluyor. Taliban'ın son olarak sivil toplum kuruluşlarında (STK) kadınların istihdam edilmesini yasaklama kararı sonrasında üç yardım kuruluşu ülkedeki çalışmalarını durdurdu. Save the Children, Norveç Mülteci Konseyi ve Care'dan yapılan ortak açıklamada, Taliban'ın yasak kararına dair detaylar netleştirilinceye kadar ülkedeki programların askıya alındığı belirtildi. Bu üç kuruluş açıklamalarında, "Erkekler ve kadınlar eşit biçimde Afganistan'da hayat kurtaran yardımları devam ettirebilmeli" ifadesine yer verdi.

Radikal İslamcı Taliban Cumartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kararı kadınların İslami kurallara uygun bir şekilde kapanmamalarına gelen "şikayetler" üzerine aldığını savunmuş; ayrıca bu karara uymayan STK'ların ruhsatlarının iptal edileceği uyarısı yapılmıştı. Ancak söz konusu uygulamanın sadece Afgan kadınları mı yoksa ülkedeki bütün kadınları mı kapsayacağı konusu henüz netlik kazanmadı.

Taliban'a tepki

Taliban'ın kararına başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası alanda tepkiler geldi. BM ülkedeki kadınların "sistematik olarak kamusal ve siyasi yaşamın bütün alanlarından dışlandığının" altını çizdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da açıklamasında, Almanya'nın Taliban'ın aldığı karara "uluslararası toplumun anlamlı bir tepki verebilmesi için" çalışacağını dile getirdi.

Afganistan'da milyonlarca insan insani yardımlara muhtaç. Taliban'ın geçen yıl Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülkedeki ekonomik kriz giderek kötüleşiyor. Taliban STK kararı öncesinde kadınların üniversiteye gitmesini yasaklamıştı.

AFP,dpa / HT,ET