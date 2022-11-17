Taksim saldırısı: "Hüsam" kod adlı şüpheli Azez'de yakalandı

İstiklal Caddesi zanlısı Ahlam Albashır'a yardım ve yataklık ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı şüpheli Azez'de yakalandı. Albashır'ın emniyetteki ifadesinde "Talimatı Hacı kod adlı terörist verdi" dediği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü,İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyıdüzenlediğini itiraf eden Ahlam Albashır'a yardım ve yataklık ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'nin Azez bölgesinde yakalandığını duyurdu.

Emniyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "13.11.2022 günü saat 16:13 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren şahıslarla aynı yerde kalan ve bahse konu örgüt mensubuna söz konusu eylemi gerçekleştirmesinde yardım/yataklık eden HÜSAM A/K isimli örgüt mensubu Suriye Azez'de Emniyet güçleri tarafından yakalanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığını ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla Azez'de yakalandığını belirtti. Ajans, şüphelinin sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a getirileceğini bildirdi.

Haberde, "PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelinin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi" denildi.

Albashır: Talimatı "Hacı" verdi

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakanAhlam Albashır'ın ise emniyetteki ilk ifadesinde, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği bildirildi.

Anadolu Ajansı, "Hacı" kod adlı kişinin Suriye'nin Menbiç bölgesinde "PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüttüğünü" bildirdi.

Albashır'ın ifadesinde ayrıca, kendisinin de Menbiç'te iki ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını söylediği kaydedildi.

Adliyeye sevk edildiler

Zanlı Ahlam Albashır ile birlikte toplam 49 şüpheli sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak 50 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bombalı saldırıyla altüst olan hayat To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW,DHA,ANKA/CÖ,HT