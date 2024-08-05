Tahran: İsrail cezalandırılmalı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Haniye suikastının "cevapsız kalmayacağını" dile getirdi. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse düzenlediği dron saldırısında ise iki İsrail askeri yaralandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da öldüren "siyonist rejimin büyük bir hata yaptığını" ve "bunun cevapsız kalmayacağını" dile getirdi.

İran merkezli Tesnim haber ajansının aktardığına göre, Pazar günü Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi başkent Tahran'da kabul eden Pezeşkiyan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, suikastın tüm uluslararası kurallara aykırı olduğunu ifade ederek "İran İslam Cumhuriyeti tüm Müslüman ülkelerden ve bütün özgür milletlerden, işlenen bu cinayetin en sert dille kınanmasını bekliyor" dedi.

"Özgürlük, demokrasi ve insan haklarının en büyük düşmanlarının, tüm bilimsel ve operasyonel kabiliyetlerini terörist faaliyetler ve iğrenç suçlar için kullandığını" belirten Pezeşkiyan, "özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucusu olduğunu söyleyip, kendilerine karşı gelenleri bu prensiplerin ve değerlerin düşmanı olarak tanımlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çatışma istemiyoruz ancak İsrail cezalandırılmalı"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani de yaptığı açıklamada, İran'ın "bölgedeki gerginliğin çatışmaya dönüşmesini istemediğini ancak daha fazla istikrarsızlık yaşanmaması için İsrail'in cezalandırılmasının şart olduğunu" belirtti.

Açıklamasında ABD'ye çağrıda bulunan Kanani, Washington'dan İsrail'e verdiği desteği kesmesini ve "saldırganın cezalandırılmasına" destek vermesini talep etti.

İran Devrim Muhafızları'nın komutanı Hüseyin Selami de, "İsrail'in uygun bir zamanda cezalandırılacağını" ifade etti.

Tahran, İsmail Haniye'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail bugüne dek konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Hizbullah'tan İsrail'e dron saldırısı

Üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün geçen hafta İsrail tarafından öldürüldüğü Hizbullah, İsrail'in kuzeyine bir dron saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Hizbullah, ilgili açıklamasında "İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssün, İsrail'in Güney Lübnan'daki pek çok köyde gerçekleştirdiği saldırı ve suikastlara karşı bir tepki olarak vurulduğu" bildirildi.

İsrail ordusu da, söz konusu saldırıyı doğruladı ve bu saldırıda iki İsrail askerinin yaralandığını, ayrıca olay yerinde bir yangın çıktığını duyurdu.

Hamas'ın İsrail topraklarına yönelik saldırısının ardından bugüne dek geçen yaklaşık 10 aylık sürede Hizbullah ile İsrail hemen her gün karşılıklı saldırılarda bulunuyor. Ancak bu saldırıların şiddeti bugüne dek her iki tarafta düşük tutuldu. Uzmanlar, İsmail Haniye ile Fuad Şükür'e yönelik suikastların ardından, Hizbullah-İsrail çatışmasının da büyüyebileceğinden endişe ediyor.

DW,Reuters / ET,EC

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