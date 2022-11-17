Tahıl koridoru anlaşması 4 ay uzatılıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın dört aylığına uzatılacağı açıklandı.

Rusya ile Ukrayna arasında geçen Temmuz ayında İstanbul'da imzalanan ve 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl koridoru anlaşması uzatılıyor.

Anlaşmanın uzatılması için mutabakat sağlandığını duyuran taraf Ukrayna oldu. Twitter'dan açıklama yapan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, resmi adı Karadeniz Tahıl Girişimi olan anlaşmanın 120 günlüğüne uzatılacağını belirtti. Kubrakov, anlaşmanın "mevcut şartlarla" sürdürüleceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracınındeniz yoluyla güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılmasına yönelik Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesi için tüm taraflarca varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını" bildirdi.

Guterres, Rusya'nın gıda ve gübre ihraç etmesinin önündeki engellerin tamamen kaldırılması için BM tarafından verilen sözü de yineledi.

Guterres'in açıklaması, tahıl anlaşması kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini denetleyen ve bu doğrultudaki çalışmaların koordinasyonunu yürüten Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından paylaşıldı. İstanbul'daki bu merkezde Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'den temsilciler bulunuyor.

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye ve BM arabuluculuğunda imzalanmıştı.

DW,rtr,AFP/CÖ,HT