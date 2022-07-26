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Tahıl anlaşmasına imzaların atıldığı törene BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.
Tahıl anlaşmasına imzaların atıldığı törene BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.Fotoğraf: OZAN KOSE/AFP
PolitikaUkrayna

Tahıl anlaşması: İstanbul'daki koordinasyon merkezi açılıyor

2 saat önce

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl anlaşması kapsamında kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin yarın İstanbul'da açılacağını duyurdu.

https://www.dw.com/tr/tah%C4%B1l-anla%C5%9Fmas%C4%B1-i%CC%87stanbuldaki-koordinasyon-merkezi-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor/a-62600492

Reuters'ın haberine göre, Türkiye Savunma Bakanlığı,Moskova ile Kiev arasında imzalanan tahıl anlaşmasınınhayata geçirilebilmesi için yürütülecek çalışmaların koordinasyonu için kurulan merkezin yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle açılacağını duyurdu.

Koordinasyon merkeziyle ilgili Moskova'dan da açıklama geldi.İstanbul'daki merkezin bugün itibarıyla çalışmalarına başladığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, bu mekanizmada yer alacak Rus heyetinin de gün içinde Türkiye'ye ulaşarak çalışmalara katılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, "koordinasyon merkezindeki Rus uzmanların asli vazifesinin uygulama aşamasına geçilebilmesi için gerekli tüm konuların hızlı bir şekilde çözülmesi olduğunu" belirtti. Ortak Koordinasyon Merkezi'nde her alacak Rus heyetine Amiral Eduard Luik'in başkanlık edeceği açıkladı.

Ortak Koordinasyon Merkezi'nde Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den (BM) temsilciler bulunacak.

Odessa saldırısı anlaşmaya gölge düşürmüştü

Moskova ve Kiev geçen Cuma günü Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda imzaladıkları anlaşmayla Odessa bölgesindeki üç Ukrayna limanından tahıl ihracatı için Karadeniz'de koridor açılması konusunda mutabakata varmıştı. Haftalarca süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma, savaş nedeniyle Ukrayna silolarında sıkışıp kalan 20 ila 25 milyon ton buğdayın ihracatının mümkün kılınmasını hedefliyor.

Rusya'nın İstanbul'daki imza töreninden bir gün sonra Odessa Limanı'nı vurması, tahıl koridoru anlaşmasının riske girebileceği endişelerini de beraberinde getirmişti. Ancak hem Kiev hem de Moskova, Odessa saldırısına rağmen kısa süre içinde tahıl sevkiyatına başlanmasınıbeklediklerini dile getirerek bu endişeleri gidermişti.

Rusya ve BM, İstanbul'daki buluşmada Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik bir memorandum da imzalamıştı. BM, söz konusu memorandumda, tahıl ve gübre gibi bazı Rus ürünlerinin küresel piyasalara erişiminin kolaylaştırılması için Moskova'ya güvence vermişti. Kremlin, Ukrayna tahılıyla ilgili anlaşmanın başarıya ulaşabilmesi için BM'nin de Rus tarım ürünleri konusunda üzerine düşeni yapması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

DW,rtr/CÖ,EC

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