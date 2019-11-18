 Türkiye’ye yasa dışı para transferine dev baskın | ALMANYA | DW | 19.11.2019

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ALMANYA

Türkiye’ye yasa dışı para transferine dev baskın

Alman polisi yasa dışı yollardan Türkiye’ye milyonlarca euro transfer etmeye girişen "uluslararası suç şebekesini" çökertme için harekete geçti. Baş şüpheli tutuklandı.

ARŞİV

ARŞİV

Almanya’dan Türkiye'ye Hawala sistemine benzer bir sistemle milyonlarca euro transfer etmekle suçlanan bir şebekeye karşı bu sabah operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçleri bu sabah, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, "uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine" karşı harekete geçti.

Eşzamanlı baskın

Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württemberg'in yanı sıra Hollanda’da sabah erken saatlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.

Baş şüpheli yakalandı

Baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

"Suç çetesi" oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve "suç çetesi" kurmakla suçlanıyor.

Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından "büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.

Türkiye odakta

Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen "Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerken, "Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi” bilgisini paylaştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre "suç şebekesi” özellikle Türkiye'ye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı  aktarılıyor.

Hawala sistemi nedir?

“Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor.

Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.

Alman yetkililer, Türkiye'ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefil olduğuna dikkat çekiyor.

Almanya'da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

WDR, dpa / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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