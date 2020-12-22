 Türkiye’ye silah ihracat onaylarında gerileme | ALMANYA | DW | 22.12.2020

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ALMANYA

Türkiye’ye silah ihracat onaylarında gerileme

Merkel hükümetinin Türkiye'ye silah satışı için verdiği onaylarda 2019'a göre yaklaşık dokuz milyon euroluk azalma kaydedildi.

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Alman hükümetinin, Sol Partili Sevim Dağdelen’in soru önergesine verdiği yanıt, Türkiye’ye bu yıl silah ihracatı için verilen onaylarda azalma olduğunu gözler önüne seriyor. 

Hükümet soru önergesine yanıtında, bu yıl 10 Aralık tarihine kadar Türkiye’ye savunma sanayi kapsamındaki ürünlerin ihracatı için verilen onayların toplam 22 milyon 900 bin euro tutarında olduğu bilgisini paylaştı. 

2019 yılında verilen onayların toplamı, 31 milyon 600 bin euro tutarındaydı. 

Kriz döneminde büyük gerileme

Alman hükümeti, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında yaşanan süreç ile demokrasi ve insan hakları alanında yaşanan gerilemelere tepki olarak NATO müttefiki Türkiye’ye silah ihracatını sınırlandırma kararı almıştı.

2016 yılında tutarı 83 milyon euroyu bulan silah ihracat izinleri, 2018 yılında 12 milyon 900 bin euroya kadar gerilemişti. 

Silah ihracatı ise 2018 yılında 243 milyon ve 2019'da 345 milyon euro olarak gerçekleşti. Alman hükümeti bu artışı, yıllar önce, 2009 yılında onay verildiğine dikkat çektiği, Türk donanmasına ait altı denizaltının yapımında kullanılacak parçaların ihracatı ile gerekçelendirmişti.

Denizaltılar Türkiye’de, Alman çelik devi ThyssenKrupp Deniz Sistemleri’nin (TKMS) Türk şirketi ile yaptığı işbirliği ile inşa ediliyor. 

Berlin ambargo çağrılarına yanaşmıyor

AB üyesi Yunanistan, AB’nin Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması için son aylarda diplomatik girişimlerini yoğunlaştırmıştı.

Alman hükümetinden Türkiye’ye silah ihracatını durdurmasını isteyen Atina, özellikle de Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle Türkiye’ye denizaltıları ve donanması için ihtiyaç duyduğu parçaların teslim edilmemesini talep ediyor.

Merkel hükümeti ise Türkiye’ye silah ihracatının büyük ölçüde sınırlandırıldığına dikkat çekerek NATO müttefikine silah ambargosu uygulanmasını doğru bulmadığını savunuyor. 

Sol Partili Sevim Dağdelen ise Alman hükümetinin bu politikasını “müstehzi jeopolitik” sözleriyle değerlendirerek “Şayet otokrat Erdoğan’ın savaş politikaları cesaretlendirilmek istenmiyorsa o zaman Türkiye’ye silah satışları derhal durdurulmalıdır” dedi.

dpa/ DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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