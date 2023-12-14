Türkiye'ye uyarı: Hamas ile iş yapana yaptırım uygulanabilir

ABD ve İngiltere, Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine aldıkları üç Hamas yetkilisi ile iş yapan kişi ve finansal kuruluşları yaptırımlara hedef olabilecekleri konusunda uyardı.

ABD ve İngiltere, Hamas'a yönelik dördüncü yaptırım paketi ile üçü Türkiye'de olmak üzere Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da faaliyet gösteren toplam sekiz Hamas yetkilisini yaptırım listesine aldı.

Batılı başkentler, terör örgütü olarak sınıflandırdığı Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan saldırısı sonrasında, bu örgütün finansal faaliyetlerinin merkezi haline geldiği iddia edilen Türkiye'yi de mercek altına almıştı.

ABD ve İngiltere, yaptırım listesine alınan üç ismin Türkiye'deki bu faaliyetlerinin odağında olduklarının belirlendiğine işaret etti.

"Hamas'ın şiddete dayalı faaliyetlerini idame ettiren isimler"

ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan açıklamada, yaptırım listesine dahil edilen isimlerin "Hamas'ın şiddete dayalı faaliyetlerini idame ettiren ve finansmanını yöneten kilit yetkililer" oldukları belirtildi, ayrıca bu kişilerin İngiltere ile yakın koordinasyon halinde yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edildiğine dikkat çekildi.

Türkiye'deki faaliyetleri sonucunda yaptırım listesine dahil edilen bu isimler Mansur Yakup Nasır el Din (Haroun Mansour Yaqoub Nasser Al-Din, Harun Naser el-Din), Cihad Yağmur (Jihad Muhammad Shaker Yaghmour) ve Mehmet Kaya.

Nelson'dan "müsamahakârlık" eleştirisi

ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, yeni yaptırım kararı hakkında yaptığı açıklamada, Hamas'ın bu faaliyetlerine olanak tanınmasını da eleştirmesi dikkat çekti.

ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson. Fotoğraf: Rod Lamkey/ZUMA Wire/IMAGO

Hamas'ın Gazze'deki askeri faaliyetlerini desteklemek için bağış kampanyası yürüttüğünü ve yasa dışı yollardan gelir topladığına işaret eden Nelson, örgütün "bu faaliyetlerine gösterilen müsamahakârlıktan istifade ettiğine" vurgu yaptı.

Nelson ayrıca "Müttefiklerimiz ve ortaklarımız gibi biz de Hamas'ın yeni saldırıları finanse etme yetkinliğini azaltmak ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmasını engellemek için kollektif araçlarımıza ve yetkimize odaklanmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de son yaptırım kararı ile "Hamas'ın mali kaynaklarını besleyen ağları çökertmeyi" hedeflediklerini, bunun "Hamas'ın terörist faaliyetlerini önleme ve caydırmaya yönelik çabanın bir parçası olduğunu" kaydetti.

Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle listeye alınan üç kilit yetkili kim?

ABD tarafından yapılan açıklamada yaptırım listesine alınan Mansur Yakup Nasır el Din'in Hamas'ın Türkiye'deki finansal faaliyetlerini yöneten kilit isimler arasında yer aldığı, ayrıca Türkiye ve Gazze'den Batı Şeria'daki Hamas komuta merkezine mali kaynakları transfer eden ağın da bir üyesi olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterlerini taşıyan Hamas taraftarlarının fotoğrafı. Fotoğraf: Nabil Mounzer/EPA/dpa/picture-alliance

Cihad Yağmur'un ise Hamas'ın Türkiye'deki resmi temsilcisi olduğu aktarılıyor. Yağmur'un üst düzey Hamas liderlerinin oluşturduğu delegasyonları organize ettiğine ve bu delegasyonların içinde de bizzat yer aldığına, ayrıca "örgütün gizli terör faaliyetlerinin yürütülmesinde rol oynadığına" işaret ediliyor.

Cihad Yağmur, İsrailli asker Gilad Şalit'in kaçırılmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, 2011 yılında Şalit'in serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılan bini aşkın Hamas mahkûmu ile serbest kalmış, Türkiye'ye sürgün edilmişti. Açıklamada, Yağmur'un Türkiye'de yasal kültürel faaliyetler kisvesi altında Hamas'a hizmet eden faaliyetler yürüttüğü belirtiliyor.

Yaptırıma dahil edilen üçüncü isim de Mehmet Kaya. Kaya'nın yıllar boyunca Hamas adına çok sayıda para transferinde rol aldığı, "Hamas için on milyonlarca dolarlık finansal hizmet sağladığı" kaydediliyor.

Yaptırım kararı Türkiye'yi de etkileyebilir mi?

Yaptırım listesine dahil edilen bu kişilerin ABD'de bulunan veya ABD'lilerin denetimi altında bulunan mülkleri ve mülklerinden yararlandıkları menfaatleri bloke edildi.

Yaptırım kararının, Türkiye'deki kişileri ve banka gibi finansal kuruluşları da ilgilendiren bir boyutu var. Çünkü açıklamanın "Yaptırımların etkileri" alt başlığı altında şu uyarı yer alıyor:

"ABD'li olmayan finans kuruluşları ve kişiler de haklarında yaptırım kararı alının kurum ve kişilerle belirli işlem ve faaliyetlere girişmeleri durumunda, yaptırım riski ya da haciz işlemi ile karşı karşıya kalabilir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “direniş hareketi” olduğunu savunduğu Hamas’ın İsmail Haniye gibi liderleri ile yakın diyaloğu var. Fotoğraf: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via REUTERS

Bu kararın Hamas'ın bir terör örgütü değil "direniş hareketi" olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu nasıl etkileyeceği, bu kişilerin hesaplarının bulunduğu Türk bankaların nasıl bir tutum takınacakları henüz bilinmiyor.

"Türk hükümetine de yaptırım uygulansın" çağrısı

Washington'dan Hamas'ın terör faaliyetlerine imkan sağladığı gerekçesiyle Türk hükümetine de yaptırım uygulanması yönünde çağrılar yükseliyor.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) Araştırmadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer, yaptığı açıklamada Hamas'ın uluslararası bir terör örgütü olduğunu, son ilan edilen yaptırımların da bunun altını çizdiğini vurguladı.

Hamas'ın Türkiye'deki varlığının özellikle dikkat çekici olduğuna işaret eden Schanzer, şunları kaydetti:

"NATO üyesi olan bu ülke on yılı aşkın bir süredir Hamas'ın İstanbul'da kurduğu karargâh üzerinden faaliyet göstermesine izin vermiştir. Bu durum artık Washington ya da NATO tarafından daha fazla tolere edilemez. Bir sonraki adımda Ankara'daki hükümete karşı yaptırımlar ilan edilmelidir. Türk bankalarının ABD öncülüğündeki finans sistemiyle bağlantısı kesilmelidir. Türkiye, Terörizmin Devlet Sponsoru olarak bile ilan edilebilir. Bu noktada hiçbir seçenek masadan kaldırılmamalıdır."

DW, Reuter/ DA, HS

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