Türkiye'ye gönderilecek 5 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya polisi, Türkiye'ye gönderilecek yaklaşık 5 ton kokaini ele geçirdi. Kolombiya Savunma Bakanı, yakalanan kokainin değerinin 265 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Kolombiya'da polis, ülkenin güneybatısındaki Buenaventura limanında yaklaşık 5 ton kokain ele geçirdi. Özel eğitimli köpeklerce bulunan kokain, toz kauçuk taşıyan iki konteynerin içinden çıktı.
Kolombiya narkotik polisinin direktörü JorgeLuisRamirezAragon, söz konusu konteynerlerin Türkiye'ye götürülmesinin planlandığını belirtti.
Kolombiya Savunma Bakanı CarlosHolmesTrujillo, Twitter hesabından paylaştığı mesajda narkotik polisini tebrik etti. Trujillo, "son varış yeri" Türkiye olan 4,9 ton kokainin yaklaşık 265 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.
Bunun, Kolombiya polisinin koronavirüs pandemisi döneminde ele geçirdiği en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor.
Pandemi de durduramadı
ABD'nin resmi verileri, 2019 yılında Kolombiya'da 212 bin hektarlık alana, kokainin üretildiği koka bitkisinin ekili olduğunu ortaya koyuyor. 2018'de bu alanlar, 208 bin hektarlık toprağı kapsıyordu.
Kolombiya'da güvenlik güçleri, 2020'nin ilk beş ayında yaklaşık 180 ton kokain ele geçirdi. Bu, geçen yıl aynı dönemde ele geçirilen meblağa göre yüzde 8 oranında artışa işaret ediyor.
DW,dpa/CÖ,BK
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AB Uyuşturucu Ajansı 2019 yılı raporunu açıkladı. Raporda uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir transit ülke olan Türkiye’de doz aşımı kaynaklı ölümlerin arttığına dikkat çekildi. (06.06.2019)
BM uyuşturucu raporuna göre, uyuşturucu tüketimi son on yılda yüzde 30 arttı. 2017 yılında 585 bin kişi uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. (26.06.2019)
Avrupa Polis Teşkilatı Europol uyuşturucu suçlarının Avrupa için tehdit oluşturduğunu duyurdu. Uyuşturucu ticaretinden her yıl Avrupa'da on milyarlarca Euro kazanılıyor. (05.12.2018)