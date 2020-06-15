Türkiye'nin PKK operasyonlarıyla ilgili meclis raporu

Almanya'da Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK operasyonunun devletler hukukuyla bağdaşıp bağdaşmadığının şüpheli olduğu belirtildi.

Raporda PKK'nın mevcut durumda herhangi bir silahlı saldırıda bulunmadığı, dolayısıyla Türkiye açısından Irak sınırları içinde askeri güç kullanmasını meşrulaştıracak şekilde bir meşru savunma durumu oluştuğu sonucuna varılamadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinde "Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde […] bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez" deniliyor.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi raporunda, Türkiye hükümetinin operasyonu meşru müdafaa hakkıyla gerekçelendirdiğine dikkat çekilerek Ankara'nın konuyla ilgili açıklama borçlu olduğunu ifade edildi.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen

Daire, farklı değerlendirme kriterlerine yer verdiği raporunda bazı konularda nihai bir yargıya varmaktan ise kaçındı.

Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen ise bilirkişi raporunun "NATO üyesi Türkiye'nin Kuzey Irak'ta devletler hukukuna aykırı bir saldırı savaşı yürüttüğünü saptadığını" söyledi. Dağdelen, "Başbakan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın devletler hukukuna karşı gelinmesini şimdiye kadar kınamış olmaması bir acizlik göstergesidir" diye konuştu.

Rapor bilgilendirme amaçlı

Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin hazırladığı raporlar, milletvekillerini uzmanlık gerektiren belli konularda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Dairenin bünyesinde farklı alanlarda uzmanlardan oluşan ekipler çalışıyor. Raporlar, Alman meclisinin görüşünü yansıtmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı 15 Haziran gecesi Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal operasyonunu başlatmıştı. Bakanlık F-16 savaş uçaklarının görev aldığı operasyonda PKK'ya ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Operasyonun ardından Irak Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı bakanlığa çağırarak Türkiye'ye nota verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 17 Haziran günü de Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde Pençe-Kaplan operasyonunu başlatmıştı. Yaklaşık 36 saat içinde PKK'ya ait 500'den fazla hedefin top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16'lar ile imha edildiği duyurulmuştu.

DW, dpa / EC, HS

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