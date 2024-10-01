Türkiye'nin Lübnan'dan tahliye hazırlıkları ne aşamada?

Türkiye bir yandan Lübnan'daki gelişmeleri ve İsrail'in operasyonlarını yakından takip ederken diğer yandan bölgedeki vatandaşlarının tahliyesi için olası senaryolara hazırlanıyor.

Lübnan'da çatışmalar İsrail'in ülkenin güneyine kara operasyonu başlatmasıyla yeni bir aşamaya taşındı. Pek çok hava yolu şirketinin seferleri iptal etmesi nedeniyle Lübnan'daki yabancı ülke vatandaşlarının savaş bölgesinden ayrılmak için seçenekleri azalırken Türkiye olası bir tahliye operasyonu için gelişmeleri yakından izliyor.

DW Türkçe'nin yetkililerden edindiği bilgiye göre Lübnan'da 12 ila 13 bin arasında kayıtlı Türk vatandaşı bulunuyor. Ancak dışişleri kaynaklarına göre gerçekte bu sayı, ülkeden ayrıldığı halde büyükelçiliğe bildirimde bulunmayanlar nedeniyle daha az olabilir.

Kimseyi panikletmeden ancak tahliye penceresi de kapanmadan ülkeden çıkışların nasıl planlanacağının kritik olduğunu söyleyen yetkililer, Türk Hava Yolları (THY) bölgeye halihazırda uçuş gerçekleştirmese de alternatif hava ve deniz yolu seçenekleri ile hâlâ ülkeden çıkmanın mümkün olduğunu kaydettiler.

Beyrut Refik Hariri Havalimanında yer alan bilgi ekranına göre halihazırda Lübnan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA) İstanbul'a doğrudan uçuşlara devam ediyor. Ayrıca Kahire, Amman ve Kuveyt'ten aktarmalı seferlerle İstanbul'a ulaşmak mümkün.

MSB kaynakları: Dışişleri ile koordine halindeyiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 26 Eylül'de yaptıkları bilgilendirmede Lübnan'daki gelişmelerin "Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiğini, olası bir tahliye harekâtı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıkların yapılmakta olduğunu" bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da 92 Türk askeri de görev yapıyor.

Türkiye en son 4 Ağustos'ta Lübnan için seyahat uyarısı yaparak çok gerekli olmadıkça bu ülkeye seyahat etmekten kaçınılmasını tavsiye etmişti. Dışişleri Bakanlığı halihazırda Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarını da tedbirli olmaları; zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve mümkünse ticari uçuşlar devam ederken ülkeden ayrılmaları yönünde uyarmıştı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağı 25 Eylül'de Beyrut'a ilaç, tıbbi malzeme ve gıda yardımı taşımıştı.

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