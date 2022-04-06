  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Koronavirüs
İade davasına bakan Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes
İade davasına bakan Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de MoraesFotoğraf: Marcos Oliveira/Agecia Senado
PolitikaBrezilya

Türkiye'nin iade talebine Brezilya'dan ret

38 dakika önce

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Yakup Sağar'ın iadesi için yaptığı talebi reddetti.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyenin-iade-talebine-brezilyadan-ret/a-61374342

Türkiye'nin Gülen yapılanması mensubu olduğunu öne sürdüğü Yakup Sağar'ın iadesi için yaptığı talebe Brezilya'dan olumsuz yanıt geldi.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, 54 yaşındaki Sağar'ın iade edilmemesine karar verdi. Mahkeme heyetindeki beş hâkimin oy birliğiyle aldığı karara gerekçe olarak Türkiye'nin talebinin gerekli koşulları karşılamaması gösterildi.

Türkiye Brezilya'ya Sağar'ın "Türk devletini yıkmaya çalışma" suçundan arandığını bildirmişti. Mahkeme heyetinin başkanı Alexandre de Moraes, Türkiye'nin talebinde söz konusu iddiayı destekleyecek kanıtlar bulunmadığını belirterek "Bu iade gerçekleştiği takdirde, tamamen adil bir yargılama yapılması ihtimalinin bulunmadığı kesin" ifadesini kullandı.

Sağar, 2016 yılında ailesiyle birlikte gittiği Brezilya'ya iltica etmişti. Sağar'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir gömlek fabrikası bulunuyor.

İkinci ret

Sağar, Brezilya'nın Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iadesini reddettiği ikinci isim oldu.

Yüksek Mahkeme 2019 yılında da Ali Sipahi'nin iadesini reddetmişti. Mahkeme, bir süre tutuklu kalan Sipahi'nin de "adil yargılanma" güvencesi olmadığı gerekçesiyle iade edilmemesi gerektiğine hükmetmişti. Brezilya vatandaşı olan Sipahi, Sao Paulo'da restoran sahibi.

DW,rtr/CÖ,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Melih Gökçek, Ex- Oberbürgermeister von Ankara / Türkei

Gökçek hakkındaki Gülen medyası soruşturmasında takipsizlik kararı

Gökçek hakkındaki Gülen medyası soruşturmasında takipsizlik kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen medyasına reklam ödemesi yaptığını kabul eden Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
Politika
1 Şubat 2022

Ankara Barosu'nda işkence raporu krizi

Ankara Barosu'nda işkence raporu krizi

Ankara Barosu'nda İnsan Hakları Merkezi'nin hazırladığı işkence raporuna ilişkin kriz çıktı. Baro yönetimi, raporu açıklamayınca baro içerisinde tartışma çıktı. Merkez yöneticileri, istifa noktasına geldi.
Hukuk devleti ilkesi
28 Ocak 2022
Symbolfoto Justitia

Gülen’i ziyaret "inandırıcı delil" sayılmadı

Gülen’i ziyaret "inandırıcı delil" sayılmadı

Ankara Ticaret Odası Başkanlığı seçimlerinde Gülen yapılanmasıyla birlikte hareket etmek ve Fethullah Gülen’i ABD’de ziyaret etmekle suçlanan eski ATO Başkanı Salih Bezci hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
Hukuk ve Adalet
10 Aralık 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said.

Tunus'tan Erdoğan'a "iç işlerine müdahale" tepkisi

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Tetra Pak | Vor 70 Jahren vorgestellt

Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor

Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor

Ekonomi
3 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Elinde koronavirüs maskesi taşıyan bir kişi

Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılıyor

Sağlık
5 Nisan 2022
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi?

Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi?

Politika
14 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön