Türkiye’nin güneyine Fransız SAMP-T bataryası

Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Batılı müttefikleriyle ilişkilerinde gerilim yaşayan Türk Hükümeti, Fransa’nın Türkiye’ye konuşlandırılmasını teklif ettiği füze bataryası için keşif çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) bugün düzenlenen basın brifingde Muhabere Albay Tamer Zincir, Rusya’dan satın alınan ve 12 Temmuz’da başlayan ilk grup malzeme sevkiyatının 30 sorti ile tamamlandığını açıkladı.

“Alternatif proje” arayışı

Bununla birlikte, Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacının karşılaması için, “alternatif projeler” üzerinde de çalışıldığına vurgu yapan Albay Zincir, Patriot sistemlerinin tedarikine yönelik olarak ABD ile de görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Albay Zincir, aynı zamanda Fransa’nın, “balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında” Türkiye’ye bir adet SAMP-T füze bataryasının konuşlandırılması teklifini anımsattı.

Güneye Fransa'dan füze bataryası

MSB yetkilisi, “Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye’de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususlar Fransız makamları ile koordine edilmektedir” diye konuştu.

Albay Zincir, Fransız füze bataryasının Türkiye’nin güney sınırında konuşlandırılması için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde keşif çalışmalarının sürdüğü bilgisini de aktardı.

22 Temmuz'da Milli Savunma Bakanlığı bir basın açıklamasıyla, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefonda görüştüğü, bu görüşmede Akar'ın Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP- T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür ettiği bildirilmişti.

ABD'den F-35 beklentisi

Bugünkü basın toplantısında Albay Zincir, Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması kararını da değerlendirdi.

ABD yönetimi tarafından alınan kararın, F-35 programı ortaklığı ile ilgili mutabakat muhtırasının Türkiye hariç tutularak güncellenmesini, Türkiye’ye uçakların, mal-hizmet teslimatının süresiz olarak askıya alınmasını, Türkiye’ye yeni iş payı verilmemesini ve Türk pilotlarının ABD’deki eğitimlerinin dondurulmasını kapsadığına dikkat çeken Albay Zincir şunları kaydetti:

“F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır. F-35 program ve uçaklarının güvenliği diğer ortakların olduğu kadar, Türkiye için de büyük önem taşımaktadır."

Yunanistan ile "yapıcı atmosfer” vurgusu

Basın toplantısında Doğu Akdeniz’de yaşanan sondaj gerilimi de gündeme geldi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve doğalgaz arama faaliyetlerine “kararlılıkla devam ettiğini” aktaran Zincir, "Kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimiz ile KKTC'nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır” açıklamasını yaptı.

Zincir, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden araştırma gemilerine fırkateynler, korvetler, hücumbotları, karakol gemileri, denizaltıları, deniz karakol uçakları ve İHA’lar ile güvenlik desteği sağladığını kaydetti.

Yunanistan ile Atina ve Ankara’da, Ege ile Doğu Akdeniz’deki “sorun sahalarının görüşüldüğü” toplantılar yapıldığını, bunlar sonucunda “20 adet Güven Arttırıcı Önlemin uygulanması mutabakatına varıldığını” açıklayan MSB yetkilisi şu bilgileri aktardı:

“İki heyet arasındaki görüşmelerin yapıcı bir atmosfer yarattığı, Milli Savunma Bakanlarının çizdiği çerçevede yapılan çalışmalar ve müteakip toplantılarda geliştireceğimiz tedbirlerle Ege’de güvenli bir ortam yaratılmasına katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.”

AFP / DA, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe