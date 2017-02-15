Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i kınadı

Türkiye ve Almanya'nın aralarında bulunduğu 43 ülke tarafından imzalanan ortak açıklama ile Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara uygulanan baskı ve şiddet nedeniyle kınandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında, Fransa Büyükelçisi Nicolas De Riviere tarafından okunan ortak açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde işkence, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet, aşağılayıcı muamele, ailelerin birbirinden ayrılmaya zorlanması gibi sistematik insan hakları ihlalleri olduğu vurgulandı.

Çin'in Uygurları tuttuğu kamplardan biri

Ortak açıklama ile Çin’e, BM gözlemcilerinin derhal bölgeye girişine izin vermesi çağrısı da yapıldı. Çağrıda, Pekin'e insan haklarına riayet etme, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğu da hatırlatıldı.

43 imzacı devlet arasında, ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye de yer aldı. Diplomatlar, Çin’in BM üyesi devletlerin ortak açıklamayı imzalamalarını engellemek için yoğun baskı uyguladığı bilgisini paylaştı.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, Çin’in azınlıklara yönelik politikaları konusunda yayımladıkları raporlarda, ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri konusunda uyarıyor.

Raporlarda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 1 milyonu aşkın kişinin Çin’in "yeniden eğitim" amaçlı olduğunu iddia ettiği kamplarda zorla tutuldukları, ağır şiddet ve hak ihlallerine hedef oldukları belgeleniyor.

dpa/ DA, EC

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