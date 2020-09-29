 Türkiye′nin Dağlık Karabağ′a paralı asker gönderdiği iddiası | TÜRKİYE | DW | 29.09.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a paralı asker gönderdiği iddiası

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a paralı asker gönderdiği iddiaları büyüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin bölgeye Suriye'den çektiği 300 paralı askeri gönderdiğini iddia etti.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Dağlık Karabağ krizi nedeniyle savaşın eşiğine gelen Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginlik sürerken Azerbaycan'a tam destek açıklayan Türkiye'ye yönelik iddialar gündeme geliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Suriye'den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ'a gönderdiği iddiasında bulundu. Gözlemevi'nin internet sitesinde yer alan iddialarda, "24 Eylül'de güvenilir kaynaklar Gözlemevi'ne (SOHR), Türk hükümetinin, çoğu 'Sultan Murad' ve 'El-Emşad' fraksiyonlarından oluşan Türkiye destekli Suriye gruplarının 300'den fazla savaşçısını kuzeybatıdaki Afrin kantonunun köy ve kasabalarından taşıdığını bildirdi" ifadeleri yer aldı.

Ermenistan ve Dağlık-Karabağ'daki Ermenistan destekli özerk yönetim, Türkiye'yi Azerbaycan'ı savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, asker ve paralı askerlerle desteklemekle suçluyor.

Söz konusu iddiaları geri çeviren Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermeni paralı askerlerin Ortadoğu'dan çekilerek Dağlık Karabağ'a getirildiği iddiasında bulundu.

Vatikan basın servisi Asianews'de de benzer iddialar içeren bir haber yer aldı. Habere göre, Türkiye bin 800 dolar maaş verdiği 4 bin dolayında İslamcı milisi Afrin'den Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a yönelik saldırılar için üç ay boyunca paralı asker olarak bulunacakları Bakü'ye sevk etti.

Asianews, Sultan Murad Tugayı'nın ses kaydına da ulaştığını ve kayıtta "Suriye'den gelen gönüllüler Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ön cephede konuşlandırılacak" ifadelerinin yer aldığını öne sürdü. Suriyeli İslamcıların "Orient" adlı televizyon programına atıfta bulunulan haberde, "Savaşçıların şimdi İdlib'de Esad'a karşı savaşmak yerine Ermenistan sınırında konuşlandırılmasının eleştirildiğine" yer verildi.

Türkiye’den iddialara ret

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Azerbaycan’a silah yardımı yaptığı ve cihatçı grupları bölgeye gönderdiği şeklindeki iddiaları gerçi çevirdi. 

Çelik, “CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün “Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor” şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz“ dedi.

CHP'li Başkan Yardımdıcısı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz katıldığı bir programda, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" demişti.
 

AFP,KNA,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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