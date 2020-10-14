 Türkiye’nin Azerbaycan’a silah ihracatı zirve yaptı | TÜRKİYE | DW | 14.10.2020

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TÜRKİYE

Türkiye’nin Azerbaycan’a silah ihracatı zirve yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri Türkiye’nin Azerbaycan’a savunma sanayii ihracatının bu yıl altı kat artarak zirve yaptığını gösterdi. Eylül ayında Azerbaycan'a 77,1 milyon dolarlık silah ihracatı yapıldı.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat verileri Türkiye'nin Azerbaycan'a silah ihracatının ilk dokuz ayda altı kat artarak zirve yaptığını ortaya koydu. Türkiye ilk dokuz ayda Azerbaycan’a 123 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayisi ekipmanı ihraç etti. 2019 yılının aynı döneminde bu rakam 20,7 milyon dolar düzeyindeydi.

TİM verileri Dağlık Karabağ sorunu başlamadan önce Eylül ayında Türkiye'nin Azerbaycan'a silah ihracatının 77,1 milyon dolara yükseldiğini ortaya koydu.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatında Eylül ayında Azerbaycan  ilk sırada yer alırken Azerbaycan’ı 63 milyon dolarlık ihracatla Umman ve ABD takip etti.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracat kalemlerini insansız hava aracından tank ve uçak aksamına kadar farklı savunma ürünleri oluşturuyor.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül Pazar günü başlayan çatışmalarda Türkiye Azerbaycan'a tam destek vermiş ve bölge işgalden kurtarılana kadar Azerbaycan'ın her tür talebini karşılamaya hazır olunduğu mesajı verilmişti.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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