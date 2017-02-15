Türkiye'nin arabuluculuk teklifinde gözler Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti öncesinde bir açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov, ülkesinin doğusunda yaşanan anlaşmazlıkta barış görüşmelerinin Türkiye'ye kaydırılmasına hazır olduklarını ve bundan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Reznikov, ancak bunun için Rusya'nın onayının gerektiğine vurgu yaptı.

Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar arasında yaşanan çatışmalarla ilgili barış süreci şimdiye kadar Belarus'un başkenti Minsk'e yoğunlaşmış, Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Minsk Üçlü Temas Grubu, çatışmaları sona erdirmek üzere 2014 ve 2015'te Minsk anlaşmalarına imza atmıştı. Süreçte, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Almanya ve Fransa'nın da dahil olduğu Normandiya Grubu da rol oynamıştı.

"Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da üretilecek"

Ukrayna Savunma Bakanı, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türk insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'da üretilmesine yönelik çerçeve anlaşmaya da imza atılacağını bildirdi. Ukrayna, Ekim ayında ülkenin doğusundaki ayrılıkçı milislere yönelik Bayraktar TB2 araçlarının ilk kez kullanıldığını açıklamış, Rusya bu konudaki rahatsızlığını gizlememişti.

Bayraktar TB2 İHA'larının Ukrayna'da kullanılması Rusya'da rahatsızlık yaratmıştı.

Putin'in Türkiye ziyareti konusunda belirsizlikler sürüyor

Rusya, Türkiye'nin arabuluculuk girişimine prensipte açık oldukları mesajı vermiş ancak temkinli bir yaklaşım sergilemişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretle ilgili de belirsizlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında Putin'in ziyaretinin tarihi ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Bugün sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bizlere bilgisini vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan, onlarla bu görüşmeleri gerçekleştirmeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarıyla ilgili haberini "Erdoğan Putin'in Çin seyahati sonrası Türkiye'yi ziyaret etmesini umuyor" başlığıyla verdi. TASS, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un "Putin ve Erdoğan arasında bir görüşme konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz" şeklinde 24 Ocak'ta yaptığı açıklamaya işaret ederek Putin'in Aralık ayında Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarını zayıflatan yıkıcı bir rota izlemeye devam ettiği şikayetinde bulunduğunu hatırlattı.

Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin davetini Putin'in memnuniyetle kabul ettiği mesajı vermiş, iki liderin "Covid-19 salgını ve takvimler izin verir vermez bu davetin yerine getirileceği konusunda anlaştığını" söylemişti. Peskov, Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşmeye ev sahpliği yapma teklifi konusunda da "Ukrayna'daki durumun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" demişti.

DW/BK,HT

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