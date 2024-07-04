Türkiye'nin arabuluculuk önerisine Rusya'dan ret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Rusya lideri Putin ile görüştü. Ukrayna savaşında arabuluculuk teklif etti. Kremlin bu öneriye kapıyı kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna savaşında arabuluculuk teklifine Kremlin'den olumsuz yanıt geldi.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, "Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu" ifade etti.

Türkiye'nin bu önerisine Moskova'nın yanıtını Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov verdi.

Bir Rus televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye'nin arabuluculuğu sorulunca Peskov, "Hayır, bu mümkün değil" dedi. Ancak Kremlin'in neden Türkiye'ye itiraz ettiğine dair başka ayrıntı paylaşmadı.

Rusya ile yakın ilişkileri bulunan Türkiye, aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor, Kiev'e silah sağlıyor. NATO üyesi Türkiye daha önce Kiev ve Moskova arasında tahıl koridoru anlaşmasına aracılık etmişti.

Reuters / MUK,JD

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