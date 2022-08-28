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Fotoğraf: Reuters/M. Sezer
PolitikaTürkiye

Türkiye'den Yunanistan'a S-300 suçlaması

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk jetlerinin Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildiğini duyurdu.

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Ege ve Doğu Akdeniz, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir gerginliğe sahne oldu.

DHA'nın Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Haberde, Rodos Adası'nın batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeyken radar kilidi atılan Türk jetlerinin "tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndüğü" belirtildi.

DHA'ya konuşan Bakanlık kaynakları, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırmıştı.

Son dönemde artan gerginlik

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları geçen Perşembe günü de "Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren iki Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini" belirtmişti.

Anadolu Ajansı, 23 Ağustos'ta da Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar'ın, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait F-16'lar tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini ve bu olayla ilgili olarak Yunanistan Askeri Ataşesi'nin Milli Savunma Bakanlığına çağrıldığını bildirmişti.

Yunanistan Savunma Bakanlığı ise aynı gün yayımladığı açıklamada, Yunan hava sahasının Türk uçaklarınca 78 kez ihlal edildiğini öne sürmüştü. Yunanistan, ihlal suçlamasında bulunduğu 23 uçaktan 15'inin silahlı olduğunu belirtmişti.

Türkiye'ye yakın Yunan adaları, iki ülke arasında uzun yıllardır gerginliklere neden oluyor. Atina, Türk jetlerinin Yunan adalarının üzerinde uçarak hava sahası ihlali gerçekleştirdiğini belirtiyor. Türkiye ise Yunanistan'ı bu adalarda asker bulundurarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrası imzalanan barış antlaşmalarını ihlal etmekle suçluyor.

DW,DHA,AFP/CÖ,JD

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