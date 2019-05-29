 Türkiye’den Yunanistan’a sığınanların sayısı arttı | AVRUPA | DW | 31.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Türkiye’den Yunanistan’a sığınanların sayısı arttı

Yunanistan sahil güvenliği, 19-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den Yunanistan’a bin 230 sığınmacının geçiş yaptığını duyurdu.

Griechenland Flüchtlingslager Souda auf Chios (picture-alliance/dpa/A. Tzortzinis)

Yunan yetkililer Türkiye'den Yunanistan'a mülteci geçişlerinde Mayıs ayında kayda değer artış yaşandığını bildirdi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan bir Yunan sahil güvenlik yetkilisi, 19-30 Mayıs arasındaki 11 günde bin 230 kişinin Yunanistan’ın Ege’deki adalarına ve böylece Avrupa Birliği’ne geçiş yaptığını v bunun alışıldık rakamların çok üstünde olduğunu belirtti.

Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarındaki "hotspot" adı verilen sığınmacı kayıt merkezlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Cuma günü itibariyle bu merkezlerde yaklaşık 15 bin 600 kişinin, haklarında işlem yapılması için sıra beklediği bildiriliyor. Söz konusu adalardaki insani yardım örgütlerine ait barınma merkezlerinin toplam kapasitesi ise 9 bin. Yunan yetkililer, adalardaki yığılmanın yarattığı sorunları gidermek için, sığınmacıların bir bölümünü Yunanistan ana karasına taşıyor.

AB-Türkiye mülteci mutabakatı

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında, 2016 yılının Mart ayında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereğince, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçen sığınmacılar Türkiye’ye iade edilebiliyor. 2015 yılında yaklaşık 857 bin sığınmacı Türkiye’den Yunan adalarına geçiş yapmış, ancak söz konusu anlaşmanın imzalanmasının ardından bu sayıda radikal bir düşüş yaşanmıştı.

2018’in tamamında aynı güzergahtan Yunanistan’a geçen sığınmacı sayısı yaklaşık 50 bin olarak açıklandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre 2019 yılında da şimdiye dek 13 bin 600 sığınmacı Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçiş yaptı.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İtalya sığınmacı gemisine el koydu

Alman insani yardım örgütü Sea Watch'ın dört gün önce Akdeniz'de kurtardığı 65 sığınmacı İtalya'da karaya çıkarıldı. Sea Watch gemisine ise el konuldu. (20.05.2019)  

Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a sığınmacı eleştirisi

Avrupa Konseyi Yunanistan'ı sığınmacıların barındıkları kamplardaki koşullar nedeniyle eleştirdi. Konsey sığınmacıların "insani olmayan ve alçaltıcı" koşullarda barındırıldıklarına dikkat çekti. (19.02.2019)  

Akdeniz’de en az 56 sığınmacı hayatını kaybetti

Akdeniz’de son günlerde yaşanan sığınmacı facialarında teknelerinin batması sonucu en az 56 kişinin hayatını kaybettiği, 117 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. (20.01.2019)  

Benzer içerik

Ausländische Studenten an deutschen Hochschulen

Türkiye nitelikli iş gücünün en az tercih ettiği ülke 29.05.2019

OECD üyesi 36 ülkenin nitelikli iş gücü açısından cazibesini ölçen araştırmada Türkiye son sırada yer aldı. Avustralya potansiyel göçmenler için en cazip ülke olurken Almanya listede 12'nci sırada bulunuyor.

Griechenland Forensiker untersuchen Wohnungen nach Razzia in Athens

Yunanistan'da 9 Türk vatandaşı hakkında beraat 15.05.2019

Yunanistan'da mahkeme DHKP-C'ye üye olmakla suçlanan dokuz Türk vatandaşı hakkında beraat kararı verdi. Sanıklardan altısı ruhsatsız silah ve belgede sahtecilikten hapis cezası aldı. Türkiye karara tepki gösterdi.

Zypern Erdgassuche von Qatar Petroleum

ABD'den Akdeniz'de İsrail-Kıbrıs işbirliğine destek 27.05.2019

ABD'den Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerinde Rusya'nın nüfuzuna karşı Kıbrıs-İsrail işbirliğine destek açıklaması geldi. Bu bağlamda Kıbrıs'a silah ambargosunun da kaldırılması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki

Fransa’da basın örgütleri istihbarat birimlerinin Macron ve hükümeti zorda bırakan konularda haberler yapan gazetecileri ifadeye çağırmasına tepki gösterdi. Hükümet ise "devlet sırrı açığa vurulamaz" açıklamasını yaptı.  

FOTO-GALERİ

default

AB ülkelerindeki seçim sonuçlarına genel bakış

AP'de yeni sandalye dağılımı belli oldu. İşte Almanya dışındaki belli başlı AB ülkelerinde sandıktan çıkan sonuçlar...  