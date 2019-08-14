 Türkiye′den Yunanistan′a iki günde 400 sığınmacı | AVRUPA | DW | 15.08.2019

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AVRUPA

Türkiye'den Yunanistan'a iki günde 400 sığınmacı

Türkiye’den Yunanistan’a sığınmacı akını devam ediyor. Son iki gün içinde Türkiye’den yola çıkan 400 sığınmacının Yunan adalarına geçtiği belirtildi.

Griechenland Flüchtlingslager Souda auf Chios (picture-alliance/dpa/A. Tzortzinis)

Souda ve Sakız Adası'ndaki mülteci kampları (Arşiv)

Yunan Sahil Güvenlik kurumu yaklaşık 400 sığınmacının son iki gün içinde Türkiye'den Yunanistan'ın doğusundaki adalara geçtiğini bildirdi. Yunan adaları İstanköy, İleryoz, Sisam, Sakız Adası ve Midilli'deki kabul ve kayıt merkezlerinde halihazırda yaklaşık 21 bin kişinin beklemede olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının yürürlüğe girdiği 2016'nın Mart ayında Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında yaklaşık 5 bin 800 kişi bulunuyordu. Söz konusu mutabakat, Türkiye'den Yunan adalarına geçen sığınmacılardan mülteci statüsü tanınmayanların Türkiye'ye geri gönderilmesini öngörüyordu.

Yeni hükümet iltica başvuru sürecini hızlandıracak

Yunanistan'da Aleksis Tsipras'ın ardından geçen ay seçimleri kazanarak iktidara gelen muhafazakar Kiryakos Miçotakis hükümeti sığınma başvuralarının değerlendirilip karara bağlanması sürecini hızlandırmak istiyor. İltica başvuruları reddedilenlerin en kısa sürede Türkiye’ye geri gönderilmeleri hedefleniyor. Bu amaçla adalarda daha fazla personel görevlendirileceği belirtiliyor.

Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Giorgos Koumoutsakos, kayıt merkezi olarak görev yapan kamplarda durumun "tahammül edilemez” hale geldiğine dikkat çekerek, sürecin hızlandırılması için adalarda daha fazla personel görevlendirileceğini söylemişti. Tsipras döneminde sığınma başvurularının karara bağlanması genellikle iki yılı buluyordu.

dpa/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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