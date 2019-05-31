Türkiye'den Yunanistan'a bir günde 150 sığınmacı geçti

Salı gününden Çarşamba sabahına kadar Türkiye'den Yunanistan'a yaklaşık 150 sığınmacının geçiş yaptığı duyuruldu. Türkiye sınırına yakın Dedeağaç kentinde 47 kişi Yunan Sahil Güvenliği tarafından yakalanırken, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) bağlı bir devriye botu, Sisam adası yakınlarında 56 sığınmacıyı ele geçirdi. 45 sığınmacıdan oluşan bir başka grubun da Ege Denizi'ndeki bir başka Yunan adası olan Bulamaç açıklarında farkedildiği bildiriliyor.

Enez - Dedeağaç rotasında yoğunluk

Yetkililer Ege'nin kuzeyinde Türkiye-Dedeağaç güzergahında göç hareketliliğinin son dönemde arttığını ifade ediyor. Türkiye'nin Yunanistan sınırına birkaç yüz metre mesafedeki balıkçı kasabası Enez'den botlarla açılan sığınmacılar kısa sürede Yunanistan sularına ulaşabiliyor. Ayrıca bu rotaya ilginin artmasının bir sebebi de, yolculuğun Ege Denizi'nin diğer bölgelerine göre daha az riskli olması.

Hotspot'larda aşırı yoğunluk

Bu arada Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarındaki "Hotspot" adı verilen sığınmacı kayıt merkezlerinde, yetkililerin verdiği bilgiye göre kapasiteler tamamen dolup taşmış durumda. Yunan polisi Salı günü İstanköy adasında, insan kaçakçılığı yapan uluslararası bir çetenin çok sayıda elemanını ele geçirmişti. Söz konusu çetenin sığınmacıları Yunan ana karasından İstanköy'e getirdikleri ve burada sağlanan sahte seyahat belgeleriyle Batı Avrupa'ya geçişlerinin sağlandığı bildiriliyor.

Yeni Yunan hükümetinin hedefleri

Yunanistan'da iktidara gelen yeni hükümet de sınır kontrollerinin artırılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Frontex'in daha verimli kullanılması ve sahil güvenlik devriyelerinin hem sayı hem de kullanılan ekipman açısından daha güçlendirileceği ifade ediliyor. Başbakan Mitsotakis hükümetinin bir diğer hedefi de Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında koşulları iyileştirmek ve iltica süreçlerini hızlandırmak. Birleşmiş Milletler verilerine göre sene başından beri yaklaşık 12 bin sığınmacı Türkiye'den Yunan adalarına kaçak olarak geçiş yaptı.

dpa, AFP / ET,BK

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