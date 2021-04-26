Türkiye'den von der Leyen'e "protokol" yanıtı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da 6 Nisan'da yaşanan protokol kriziyle ilgili olarak önceki gün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tarafından verilen yazılı yanıtta, "AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarının ülkemizi ziyaretinde yaşanan oturma düzeni tartışmasının, Avrupalılıkla, kadın olmakla, İstanbul Sözleşmesi’yle ve Avrupa Komisyonu’nun konumu ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu konuda bir kasıt veya kötü niyet aranması da anlamsızdır" denildi.

Olayın "AB protokolünün kendi arasındaki eşgüdümsüzlüğü ve ihmalinin" sonucunda yaşandığını belirten sözcü Bilgiç, "Türkiye, kendisine iletilen talepleri karşılamıştır. Evrensel protokol düzenlemelerine uygun olarak, Türkiye'deki protokol düzenlemelerinde de, makam sahiplerinin cinsiyetine göre farklı bir uygulama yapılmamaktadır. Bu nedenle, kimse köklü bir diplomasi geleneğine sahip Türkiye'nin, misafirperverliğini ve heyet ağırlama tecrübesini sorgulamamalıdır" ifadesini kullandı.

"AB içi siyasi kavgalarından kaynaklanan ve tüm ayrıntıları AB yetkililerince bilinen bu olayın, hala AB içindeki bazı ülkelerde siyasi tartışmalara malzeme olarak kullanılması ve özellikle cinsiyet ayrımcılığıyla ilişkilendirilmesi üzücüdür" denilen açıklamada, "Temennimiz, AB kurumlarının kendi aralarında bir uzlaşıya vararak, bu konuda benzer sıkıntılara başka yerlerde de sebebiyet vermemeleridir" ifadesine yer verildi.

Ankara'daki olayın medyadaki yankılarının ardından bazı Avrupalı yetkililer, Michel'in diplomatik hiyerarşide von der Leyen'in üstü olduğunu vurgulamıştı. Ancak von der Leyen'in daha sonra Brüksel'de ikili görüşme gerçekleştirdiği Michel'e,"bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini"açıkça ifade ettiği bildirilmişti.

Von der Leyen'in açıklamaları

Von der Leyen, hafta başında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada da Ankara'daki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel yan yana koltuklarda otururken kendisinin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısında kanepede oturtulmasına yönelik tepkisini yineledi. Bunun "sadece kadın olduğu için" yaşandığı sonucuna vardığını belirten Von der Leyen, "Bir kadın olarak, bir Avrupalı olarak incinmiş ve yalnız hissettim"dedi.

Milyonlarca kadının aksine kendisinin haksızlıklara karşı mücadele edebilme şansı olduğunu ve bu nedenle kendini ayrıcalıklı hissettiğini belirten von der Leyen, her gün gözlerden uzakta binlerce çok daha ciddi olayın yaşandığını ifade etti. İstanbul Sözleşmesi'nin böyle olayların ifşa edilmesinin sağlanması açısından önemli bir araç olduğunu söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı, Türkiye'nin bu anlaşmadan çekilmesinin "korkunç bir sinyal" olduğunu dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan AB Konseyi Başkanı Michel ise Ankara'da yaşanan olaydan ötürü özür diledi. Michel, oturduğu koltuktan kalkması gerektiğini ancak Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin hâlihazırda gergin olduğu bir dönemde daha büyük bir diplomatik soruna yol açmaktan çekindiğini belirtti.

DW/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe