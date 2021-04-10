 Von der Leyen: Bir daha asla izin vermem | AVRUPA | DW | 13.04.2021

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AVRUPA

Von der Leyen: Bir daha asla izin vermem

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara’da yaşanan protokol krizinden sonra bir araya geldiği AB Konseyi Başkanı Michel’e "Bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" söyledi.

Von der Leyen'a kanepede yer verilmesi protokol krizine yol açmıştı

Von der Leyen'a kanepede yer verilmesi protokol krizine yol açmıştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede yaşanan protokol krizinden sonra Pazartesi akşamı ilk kez Brüksel'de bir araya geldi. Yapılan açıklamada, ikilinin haftalık rutin görüşmelerini gerçekleştirdiği bildirildi. 

AB Komisyonu çevrelerinden edinilen bilgilere göre von der Leyen ikili görüşmede AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e, Ankara'daki görüşme sırasında kendisinin kanepeye oturtulmasından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirerek, "bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" açıkça belirtti.

Michel güvence verdi

Aynı çevreler Michel'in de "Kendi bakış açısından böyle bir olayın tekrarlanmaması gerektiği" konusunda von der Leyen'e güvence verdiğini aktardı.

Bir Konsey sözcüsü, Michel'in Salı günü Avrupa Parlamentosu temsilcileriyle yapacağı toplantıda da "Olaydan duyduğu derin üzüntüyü" bir kez daha ifade edeceğini açıkladı.

Michel, Ankara'daki görüşme sonrasında çeşitli Avrupa gazetelerine verdiği röportajlarda yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Michel, "Geceleri uykularının kaçtığını ve o sahnelerin kafasında sürekli dönüp durduğunu" belirtmişti.

Ancak AB Konseyi, Konsey Başkanının yurtdışındaki ziyaretlerde protokol önceliğine sahip olduğunu savunuyor. AB Komisyonu ise bu yaklaşıma katılmıyor ve her iki kurumun başkanlarının eşit protokol sıralamasına haiz olduklarını savunuyor.

Ne olmuştu?

6 Nisan'da Beştepe'de yapılan görüşmenin basına yansıyan kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile ayrı koltuklarda yan yana oturmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, bu ikiliye mesafeli bir biçimde, karşılıklı olarak kanepelerde yer almışlardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oturma düzeni ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği'nin protokol ve toplantılardan sorumlu birimi ise basına gönderdiği bilgi notunda, toplantıda şartların kısa süreyle incelendiği ancak toplantı ve yemek odalarının görülmesine, bu yönde talepte bulunulmasına karşın Türk tarafınca izin verilmediğini duyurmuştu.

Toplantı yapılacak salonun görülmesine izin verilmesi halinde AB Konseyi protokol servisinin Türk tarafına, "bir nezaket ifadesi olarak" Komisyon Başkanı için ayrılan kanepeyi iki koltukla değiştirmelerini önerecekleri belirtilmişti.

DW, dpa, AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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