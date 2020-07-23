 Türkiye′den UNESCO′ya Ayasofya taahhüdü | TÜRKİYE | DW | 27.07.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'den UNESCO'ya Ayasofya taahhüdü

Türkiye'nin Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarında UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul ettiği ve yakın gelecekte bir UNESCO delegasyonunu İstanbul'a davet edeceği öğrenildi.

Ayasofya

Ayasofya

Rusya'nın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aleksander Kuznetsov Ayasofya ile ilgili Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarında UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul ettiğini belirten Rus Büyükelçi, ayrıca Ankara'nın UNESCO uzmanlarından oluşan bir delegasyonu restorasyon planlarını istişare etmek üzere Türkiye'ye davet edeceğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Kuznetsov, "(Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi) kararı sonrası Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi (Altay Cengizer) örgütün genel müdürüne hitaben bir mektup dolaşıma soktu ve burada Ayasofya'nın namaz saatleri dışında tüm dinlerden insanlara açık olacağının güvencesini verdi" dedi.

Ayasofya

Ayasofya

Bilim konseyi sözü

Kuznetsov Türkiye’nin Ayasofya’daki restorasyon ve altyapı projelerini ele almak üzere bir bilim konseyi oluşturma taahhüdünde bulunduğunu belirterek "Bize UNESCO uzmanlarıyla istişare etmeden hiçbir şey yapmayacaklarının güvencesini ve örgütün uzmanlarını yakın gelecekte İstanbul'a davet edeceklerinin sözünü verdiler" dedi.

"UNESCO açısından bu özellikle önemli, çünkü uzun bir süre Türk yetkililer örgütün taleplerine yanıt vermedi ve mabedin statüsünü değiştirmeden önce istişarede bulunmadılar" diyen Kuznetsov, bahsettiği mektubun geçen hafta ilk namaz kılınmadan önce gönderildiğini söyledi. Kuznetsov Türk delegasyonun Dünya Miras Merkezi Müdürü ve UNESCO Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ernesto Ottone Ramírez de dahil olmak üst düzey UNESCO yetkilileriyle bir dizi toplantı yaptığını söyledi.

537 yılında Doğu Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak inşa edilen Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453'te İstanbul'u fethetmesinin ardından camiye dönüştürülmüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından 11 yıl sonra, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile cami statüsünden çıkarılarak müzeye dönüştürülen yapı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

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