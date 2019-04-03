Türkiye'den Pompeo'nun açıklamasına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'nin Suriye'ye operasyon düzenlemesi halinde bunun "yıkıcı" sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunmasına Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında dün gerçekleşen görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığını kaydetti. Aksoy yazılı açıklamasında, "Görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı ortada olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir. Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

NATO'nun kuruluşunun 70’inci yıldönümü için Washington'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'yi Suriye konusunda uyarmıştı.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada Bakan Pompeo'nun mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesinde "Suriye'nin kuzey doğusu için devam eden görüşmelerle ilgili desteğini belirterek, bölgede tek taraflı Türk askeri operasyonunun potansiyel yıkıcı sonuçları konusunda uyardı" denilmişti.

ABD ile Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) belkemiğini oluşturan ve Suriyeli Kürtlerden oluşan YPG konusunda uzun zamandır görüş ayrılığı yaşıyor. ABD, YPG’nin ana unsuru olduğu SDG’yi IŞİD’e karşı mücadelede önemli bir ortağı olarak görürken, Türkiye YPG'yi PKK’nın Suriye uzantısı ve bir terör örgütü olarak değerlendiriyor. PKK, ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

Türkiye, IŞİD'le mücadele ederek Suriye'nin kuzeyinde kuvvetlenen YPG güçlerinin özellikle Türkiye sınırında bulunmasını güvenlik kaygıları nedeniyle istemiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenlemek için hazırlıklar yapmıştı. Özellikle ABD ile Türkiye arasında yürütülen ikili görüşmeler ile bu operasyon başlatılmazken, Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde, içinde YPG güçlerinin bulunmadığı bir güvenli bölge kurulması için görüşmeler yürütüyor.

Pompeo'nun Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye'de gözaltında bulunan ABD vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdiği belirtildi.

Washington-Ankara hattında gerginlik yaratan konuların başında ise Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almak konusunda Türkiye'nin geri adım atmaması geliyor. ABD'nin Türkiye için yaptığı ve Rusya'dan S-400 satın alma planından vazgeçmesi karşılığında daha pahalı olan Patriot sistemleri için verdiği indirimli teklifi ise Mart sonu itibarıyla sona ermişti.

dpa, AFP /SSB, HT

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