 Türkiye’den operasyon ″kısa sürede″ başlayacak açıklaması | TÜRKİYE | DW | 09.10.2019

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TÜRKİYE

Türkiye’den operasyon "kısa sürede" başlayacak açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin "kısa süre içinde sınırı geçeceğini" duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı da ordunun "Güvenli Bölge Harkekâtı için hazır" olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Suriye sınırında hazırlıklar sürüyor (Arşiv fotoğrafı)

Türkiye'nin Suriye sınırında hazırlıklar sürüyor (Arşiv fotoğrafı)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gece yarısı Twitter üzerinden paylaştığı İngilizce bir mesaj ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Özgür Suriye Ordusu ile birlikte kısa süre içinde Türkiye-Suriye sınırını geçeceğini" duyurdu. Altun, "YGP militanlarının iki seçeneği bulunuyor: Ya kaçarlar ya da IŞİD’e karşı mücadele çabalarını bozmalarını durdururuz" ifadesini kullandı.

Altun, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik planlarını ele aldığı Washington Post’ta yayımlanan makalesini de paylaştı. Altun, makalede Suriye'nin kuzeydoğusu için Türkiye tarafından hazırlanan planının dünyanın desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden dün akşam yapılan açıklamada da, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" ifadesi kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası askeri harekâtı öncesinde Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne askeri sevkiyat yapıldığını duyurdu. Haberde, farklı birliklerden yola çıkan yaklaşık 20 araçlık konvoyda, çok sayıda tank ve hava savunma bataryası bulunduğu belirtildi.

DHA, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinin de olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekâta katılacağı belirtildi.

DHA,DW/JD,GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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