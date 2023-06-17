Türkiye'den NATO müttefiklerine İsveç mesajı

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsveç'in geçen yıl Türkiye ile imzaladığı muhtıra kapsamındaki taahhütlerini"somut şekilde" yerine getirdiği takdirde NATO üyesi olabileceğini müttefiklere beyan ettiklerini söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görevli Türk gazetecilerle NATO Karargahı'nda bir araya gelen Güler, toplantılar kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Estonya, Litvanya, Yunanistan, Fransa ve Hollanda savunma bakanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde NATO gündemindeki konular ve ikili ilişkiler açısından önem arz eden diğer hususları ele aldıklarını söyledi.

"İkili görüşmelerimizde, NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç'in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi hâlinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik" açıklamasında bulunan Güler, "Terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerimizi her ortamda olduğu gibi burada da dile getirdik. Gerek oturumlarda gerekse ikili görüşmelerimizde terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdik. PKK/YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurguladık. Bu hususta tüm müttefiklerimizden tam destek beklediğimizi belirttik" diye ekledi.

Savunma Bakanı Güler, "Türkiye, NATO'ya en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer almaktadır. Buna rağmen, müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına maruz bırakılmamız asla kabul edilebilir değildir. Bu kısıtlamalar sadece ülkemizin güvenliğini değil, aynı zamanda NATO'nun müttefikler için belirlediği yetenek hedeflerinin karşılanmasını; dolayısıyla NATO'nun güvenliğini de olumsuz etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

ABD: Türkiye'yi teşvik ettik

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık amacıyla, Brüksel'de bir araya gelmişti.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Brüksel'de görüştüğü Güler'i İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesi için teşvik ettiğini açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de düzenlediği basın toplantısında İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve artık NATO'ya üye olmaya hazır olduğunu yineledi.

İsveç: Top Türkiye'de

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Paris'te ülkesinin NATO üyelik süreci konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Billström, kısa süre önce Ankara'nın beklentilerini karşılayabilecek bir terörle mücadele yasası geçiren İsveç'in Üçlü Muhtıra'nın şartlarını karşıladığını ve artık "kararın Türkiye'ye kaldığını" söyledi.

Finlandiya'nın ardından İsveç de onay bekliyor

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO bünyesindeki 30 ülkenin onayı gerekiyor. İsveç'in üyeliğine Türkiye ve Macaristan dışındaki NATO üyeleri meclis onayı verdi. Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için Stockholm'den terör örgütleriyle mücadele konusunda daha somut adımlar beklediğini belirtiyor. Macaristan hükümeti ise İsveçli yetkililerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerinden rahatsız.

Türkiye ve Macaristan uzun süre Finlandiya'nın NATO üyeliğine de karşı çıkmış, ancak Ankara ve Budapeşte'nin bu itirazlarını geri çekmelerinin ardından Finlandiya geçen Nisan ayında NATO'ya katılmıştı.

DW,rtr/CÖ,JD