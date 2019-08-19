 Türkiye′den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması | DÜNYA | DW | 24.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Türkiye'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye için Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite ile faaliyet başladığını açıkladı. SDG'den ise güvenli bölgeye destek mesajı geldi.

Ankara İdlib'de olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da gözlem noktaları kurulmasını istiyor.

Ankara İdlib'de olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da gözlem noktaları kurulmasını istiyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulması için planlanan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle faaliyete başladığını açıkladı. 

Bakan Akar, İzmir'deki birliklerde incemelerde bulundu. Akar, burada yaptığı açıklamada, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Merkezin komutası Türk ve ABD'li birer general tarafından yürütülüyor. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta ilk İHA uçtu. İlk ortak helikopter uçuşu bugün öğleden sonra yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı" şeklinde konuştu. 

Bakan Akar, belirlenen esaslara dayanılarak, zaman kaybetmeksizin güvenli bölgenin oluşturulmasının planladığını da sözlerine ekledi. Akar, Çarşamba günü ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı görüşmede de "Planlamanın birinci aşamasını başlatılması ve ileri aşamaların ele alınması için askeri heyetlerin tekrar Ankara'da bir araya gelmesi" konusunda mutabık kaldıklarını hatırlattı. 

Hulusi Akar, Verteidigungsminister der Türkei EINSCHRÄNKUNG (DHA)

SDG'den güvenli bölgeye destek mesajı

Öte yandan, Suriyeli Kürtlerden de ABD ile Türkiye arasında varılan güvenli bölge anlaşmasına destek mesajı geldi. YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani Cumartesi günü Haseke kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki uzlaşmanın başarıya ulaşması için çaba göstereceklerini söyledi. Aynı zamanda YPG'nin komutanı olan Kobani, "SDG bu operasyonun başarısına yönelik pozitif bir unsur olacaktır" diye konuştu.

IŞİD Karşıtı uluslararası koalisyonun temsilcilerinden Amerikalı General Nicholas Pond ise güvenli bölgenin plansız askeri operasyonların önüne geçeceğini ifade etti. Pond, "Bu diyaloğun sınır bölgesini sürdürülebilir bir şekilde korumanın tek yolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye, Kürtlerden oluşan YPG'yi, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor ve sınırında konuşlanmasına karşı çıkıyor. Ankara, IŞİD'e karşı mücadele önemli rol üstlenen ABD destekli YPG'ye yönelik operasyon açıklamaları nedeniyle Washington'la uzun süredir anlaşmazlık yaşıyordu.

Suriye Demokratik Güçleri

Suriye Demokratik Güçleri

7 Ağustos'ta varılan Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmanın detaylarına ilişkin Ankara'nın verdiği bilgiye göre, SDG'nin çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Telabyad, Rasulayn,Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kurulacak. Bu üslerin kontolünden Türkiye sorumlu olacak.

ABD Merkez Komutanlığı Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, SGD Türkiye sınırındaki karakollarını yıktı. Açıklamada, bunun SDG'nin söz konusu güvenli bölge anlaşmasına olan bağlılığının bir göstergesi olduğu belirtildi. 

AFP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Akar ABD’li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşı Mark Esper arasında yapılan telefon görüşmesinde güvenli bölge konusu ele alındı. (21.08.2019)  

İran'dan "güvenli bölge" tepkisi

İran, ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için yaptığı anlaşmanın "provokatif ve endişe verici" olduğunu belirtti. (19.08.2019)  

Akar: Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile birlikte oluşturulacak güvenli bölge için kurulacak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını açıkladı. (16.08.2019)  

Benzer içerik

Abbas Moussawi, Sprecher des iranischen Außenministeriums

İran'dan "güvenli bölge" tepkisi 19.08.2019

İran, ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için yaptığı anlaşmanın "provokatif ve endişe verici" olduğunu belirtti.

Syrien Türkische Einheiten in der Nähe Manbidsch

Güvenli bölgede "derinlik" pazarlığı sürüyor 14.08.2019

Türkiye ve ABD arasında güvenli bölgenin derinliği konusunda mutabakat sağlanamadığı belirtiliyor. İHA'lar bölgede görev icra etmeye başlarken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde on üs kuracağı belirtildi.

Syrien | SDS Kämpfer

SDG: ABD-Türkiye görüşmelerine dolaylı olarak dahiliz 16.08.2019

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin Başkomutanı, güvenli bölge görüşmelerinde ABD’nin Ankara ile Kürtler arasında arabuluculuk yaptığını belirtti. Abdi, görüşmelerdeki bazı detayları da paylaştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fotoğraf: Arşiv

İran’dan yeni füze denemesi

İran Devrim Muhafızları yeni bir füze denemesi yapıldığını açıkladı. Ancak füzenin tipine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  