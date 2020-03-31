 Türkiye′den İspanya ve İtalya′ya tıbbi yardım | TÜRKİYE | DW | 01.04.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım

Türkiye, koronavirüs salgınından etkilenen İspanya ve İtalya’ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi. MSB bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen tıbbi ekipman kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

Coronavirus: Medizinische Hilfe aus der Türkei für Spanien und Italien (DHA/G. Ceylan)

Koronavirüs salgınının Avrupa'da etkili olduğu İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den tıbbi yardım malzemesi gönderildi. Yardım kolilerinin üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" yazması dikkati çekti.

Koronavirüs salgınına karşı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan gibi tıbbi ekipman üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yerli imkanlarla üretilen malzemelerin İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi. Gönderilen malzemeler arasında maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar bulunuyor. Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi.

Kargoda Cumhurbaşkanlığı forsu

Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" yazan ve Türkiye-İspanya ile Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.

Coronavirus: Medizinische Hilfe aus der Türkei für Spanien und Italien (DHA/G. Ceylan)

Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile "Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle" notu yer aldı.

Kargo uçağı A400 M önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

DHA/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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