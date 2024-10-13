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Türkiye'den İran'a sınır dışı edilen rapçiye 10 yıl hapis

13 Ekim 2024

Türkiye'nin geçen sene İran'a sınır dışı ettiği rap müzik sanatçısı Amir Tataloo'ya 10 yıl hapis cezası verildi.

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Amir Tataloo 4 Mart 2024'te hakim İman Afşari'nin karşısında
Amir Tataloo 4 Mart 2024'te hakim İman Afşari'nin karşısına çıkmıştı.Fotoğraf: Mizan/dpa/picture alliance

Türkiye'den İran'a sınır dışı edilen rap müzik sanatçısı Emir Hüseyin Maksudlu'ya 10 yıl hapis cezası verildi. İranlı mahkeme Sözcüsü Esgar Cihangir bugün düzenlenen basın toplantısında sahne adı "Amir Tataloo" olan şarkıcıya verilen cezayı açıkladı. İran Adalet Bakanlığıyl bağlantılı Mizan Ajansının haberine göre Cihangir "Tataloo zina ve ahlaksız eylemleri nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

Cihangir temyiz mahkemesinin cezayı onadığını ve 36 yaşındaki rapçinin hapis cezasını derhal çekmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

İran hip-hop dünyasının en renkli kişilikleri arasında gösterilen Tataloo yıllarca Türkiye'de yaşamış ve geçen yılın Aralık ayında İran'a iade edilmişti.

Amir Tataloo'nun Mart 2024'te yargılandığı duruşmadan bir kare
Amir Tataloo'nun Mart 2024'te yargılandığı duruşmadan bir kareFotoğraf: Mostafa Roudaki/Mizan/dpa/picture alliance

Tataloo'nun işlerine İran Kültür Bakanlığından gerekli izinleri alamadığı için bu ülkede müsaade edilmiyor.

Tataloo Mayıs ayında dine hakaret ve devlete karşı propaganda suçlamalarından hâkim karşısına çıkmıştı. Söz konusu suçlamalar, Tataloo'nun idam cezasına çarptırılmasını da mümkün kılıyordu.

dpa / EC, CÖ

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