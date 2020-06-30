 Türkiye′den Fransa′ya: İhlallere göz yumuyor | AVRUPA | DW | 01.07.2020

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AVRUPA

Türkiye'den Fransa'ya: İhlallere göz yumuyor

Türkiye, Paris'i Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmelerine göz yumarak Genaral Halife Hafter'e destek vermekle suçladı.

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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bugün Fransa Senatosu’nda yaptığı konuşmada Libya politikası konusunda Fransa’ya eleştiriler yöneltti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter’e silah gönderdiğini söyleyen Musa, Fransa’nın bu iki ülkenin Birleşmiş Miletler silah ambargosunu ihlal etmesini görmezden geldiğini söyledi. Musa Fransa’ya Libya politikasında peşin hükümlü davranma suçlamasında bulundu. 

Reuters haber ajansına göre Musa, Fransız senatörlere hitaben "Ambargo her gün Mısır sınırından ve BAE'den Libya'ya kalkan uçaklarla ihlal ediliyor. Peki bu sorular neden gündeme getirilmiyor?" şeklinde konuştu. Haberde, Musa'nın "Hafter'e desteğin artırılması için seçici davranıldığını düşündüklerini" söylediği de belirtildi.

Musa: NATO Fransa ile hemfikir değil

Türkiye ile Fransa arasındaki Libya anlaşmazlığı Fransa'nın Akdeniz'de Türk gemilerinin bir Fransız askeri gemisini taviz ettiği iddiasının ardından sertleşmişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen "Çirkin" adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız "Courbet" gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini söylemişti. Bu olayla ilgli bir soruşturma başlatan NATO dpa'nın haberine göre ilk raporunu hazırladı.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Musa konuşmasında Akdeniz’deki bu olaya da değinerek NATO’nun Fransa ile aynı fikirde olmadığını söyledi. Musa "Görünüşe göre NATO uzmanları aynı sonuca varmadı. Dün aldığım bilgiye göre Courbet NATO misyonundan çekiliyor" dedi. Musa, Fransa’nın iddialarını redderek saldırganlığın Fransız savaş gemisinden kaynaklandığını belirtti.

Fransız L’Opinion gazetesinde çıkan bir habere göre Paris, NATO’ya bir mektup göndererek Akdeniz’deki vaka netlik kazanana kadar Sea Guardian misyonundaki rolünü askıya alma kararı aldığını bildirdi. 

Karşılıklı suçlamalar

Türkiye, Paris'in Hafter'i desteklediğini savunurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu iddiaları geri çevirmiş ve Hafter'i desteklemediklerini söylemişti. Macron, Hafter'in Nisan 2019'da başlattığı askeri operasyonların da Fransa'nın tutumuyla bağdaşmadığını ifade etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Macron'un bu açıklamalarına verdiği yanıtta "Fransa bir darbeciyi destekliyor. Korsan bir insanı destekliyor. Hafter'i destekliyor. Bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf, anlaşmalar çerçevesinde. Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır" demişti.

Reuters/HS,EC
©Deutsche Welle Türkçe

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