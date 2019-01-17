Türkiye'den Fransa'ya "Ermeni soykırımını anma günü" kınaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğini ve konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdiğini açıklamasının ardından Türkiye'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron’un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kalın, "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı siyasi bir yalandır" diyerek, bu "iddiaların" Türkiye açısından bir hükmü bulunmadığını söyledi.

Macron'un seçim vaadi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ederek kararın önümüzdeki haftalarda yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Fransa, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan 1915 olaylarını 2001 yılında soykırım olarak tanımış, 24 Nisan'ın soykırımı anma günü ilan edilmesi Cumhurbaşkanı Macron'un 2017 yılındaki seçim vaatleri arasında yer almıştı.

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi'nin dün akşam verdiği yemekte konuşan Macron, kararı açıklamasının öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a bilgi verdiğini ve Türkiye ile açık bir diyaloğu sürdürmek istediğini söylemişti.

Macron, "IŞİD ile mücadele, Türkiye'de insan hakları ve özgürlükler ile soykırım konusunda anlaşmazlıklarımız bulunuyor. Aynı zamanda Suriye'deki siyasi dönüşümün gerekliliği gibi hemfikir olduğumuz konular da var. Türkiye ile diyalog vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.

Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Konseyi (CCAF) kararı memnuniyetle karşıladı. Konsey Başkanı Mourad Papazian Fransa'nın "dünyaya örnek olduğunu" ve "Cumhurbaşkanının verdiği söze sadık kalmasını takdir ettiklerini" söyleyerek kararın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

24 Nisan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüz binlerce Ermeni'nin hayatını kaybettiği ve yüz binlercesinin de göçe zorlandığı 1915 olaylarının başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Rtr, AFP/SSB,BK

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