Türkiye'den Danimarka'ya Kur'an yakma eylemi tepkisi

İsveç ve Danimarka vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın bugün Kopenhag'daki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleştireceği eyleme izin verilmesine Ankara'dan kınama geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakacağı eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı çağırdı.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi'ye, Türkiye'nin, açıkça nefret suçu niteliğindeki bu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.

Büyükelçi'ye Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

Paludan'ın geçen hafta da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an yakması tepkilere neden olmuştu. Türkiye bu eyleme izin verilmesi nedeniyle İsveç'in NATO'ya katılmasına engel olacağını duyurmuştu.

Paludan ise tepki çeken eylemini bu kez de Danimarka'da tekrarlayacağını ve Cuma günü Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağını açıklamıştı.

DW/CÖ,HT