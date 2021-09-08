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Kopenhag

Kopenhag, Danimarka'nın başkenti. Baltık Denizi kıyısındaki liman kentinin nüfusu 1 milyon 200 bindir. Kentin adı Danca "ticaret limanı" anlamındadır.

Deniz Kızı heykeli ile ünlü Kopenhag, Kuzey Avrupa'nın önemli metropollerinden biri. Kopenhag, son yıllarda turistik cazibe merkezlerinden biri haline de geldi. Ülkenin aynı zamanda ekonomik ve kültürel merkezidir.

Ein Tourist fotografiert am Freitag (10.06.2011) das Danmark-Schild am deutsch-dänischen Grenzübergang zwischen Flensburg und dem dänischen Krusa. Die Proteste gegen die geplanten dänischen Grenzkontrollen zeigen Wirkung. Wie Sprecher der Parlamentsopposition ankündigten, wird es an diesem Freitag wohl nicht die bisher als Formalität geltende Bewilligung von Mitteln für die neuen Zollkontrollen im Kopenhagener Finanzausschuss geben. Foto: Carsten Rehder dpa/lno Copyright: picture-alliance/dpa/C. Rehder

"Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak zorundasınız" 08.09.2021

Danimarka, göçmen kökenlilere, devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Yasa tasarısında, "Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak zorundasınız" deniliyor.
ISTANBUL, TURKEY - MAY 05: In this photo illustration, the European Union and the Turkish National flag are seen together in front of the Istanbul skyline on May 05, 2017 in Istanbul, Turkey. After recently winning a referendum to expand his powers Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has recently said he may hold another referendum to decide if the country should continue efforts to join the European Union. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Avrupa "yeni sayfa" için Türkiye'den ne bekliyor? 22.01.2021

Türkiye, AB ile yeniden yakınlaşmak istiyor. Peki Avrupa, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında yükümlülüklerini yerine getirmediği için AKPM'nin denetiminde olan Türkiye'den ne istiyor?

HANDOUT - 21.08.2020, Türkei, Istanbul: Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, spricht während einer Pressekonferenz. Das Land ist bei ihrer Suche nach Rohstoffen im Schwarzen Meer auf Erdgasvorkommen gestoßen. «Die Türkei hat die größte Erdgasentdeckung ihrer Geschichte im Schwarzen Meer gemacht», sagte Erdogan. Das Bohrschiff Fatih habe ein Vorkommen mit 320 Milliarden Kubikmetern entdeckt. Foto: -/Turkish Presidency/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Erdoğan: AB ile ilişkileri rayına oturtmaya hazırız 12.01.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkelerinin büyükelçileri ile biraraya geldiği toplantıda AB ile ilişkileri yeniden rayına oturtmak için hazır olduklarını söyledi.
10.08.2019 *** Danish police is seen outside a local police station, following an explosion in Copenhagen, Denmark August 10, 2019. Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Kopenhag'da dört gün içinde ikinci patlama 10.08.2019

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dört gün içinde meydana gelen ikinci patlamada bir polis karakolu hasar gördü.

19.03.2018+++ A view of the Turkish Embassy in Copenhagen, Denmark, March 19, 2018. Ritzau Scanpix/ Mathias OEgendal/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Danimarka'da Türk büyükelçiliğine saldıranlara sınır dışı 20.02.2019

Danimarka, geçen yıl Afrin operasyonunu protesto etmek için Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiği'ne molotof kokteyli atan dört kişi hakkında hapis cezası ve sınır dışı kararı verdi.

Macron ve Rasmussen'in bisiklet turu 30.08.2018

Ne polis sirenleri ne de kalabalık eskortlar... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka'ya yaptığı ziyaret sırasında Başbakan Lars Lokke Rasmussen ile Kopenhag'da bisiklet turuna çıktı.
ARCHIV 2015+++++Two people ride on a bicycle of Dutch bike rental company Yellow Bike that introduced the 'Yellow Backie' initiative, which transforms a bicycle luggage rack into an unofficial hitchhike seat in Amsterdam, The Netherlands, 13 August 2015. Fourty Amsterdam locals and volunteers have swapped their luggage racks for new, free, yellow ones. If a tourist sees a bicycle sporting one of the yellow racks on the street, they are invited to yell 'Backie!' to get a ride. The scheme enables visitors to receive a free tour of the city from a local and helps Amsterdammers connect with people from around the world. EPA/REMKO DE WAAL BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/ANP/R. De Waal

Çevre dostu ulaşımda Avrupa'nın liderleri 22.05.2018

Greenpeace tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, çevre dostu ve güvenli ulaşım konusunda en yüksek notu Oslo, Kopenhag ve Amsterdam aldı. İtalya'nın başkenti Roma ise en kötüler arasında.

19.03.2018+++ A view of the Turkish Embassy in Copenhagen, Denmark, March 19, 2018. Ritzau Scanpix/ Mathias OEgendal/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı 19.03.2018

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki şüpheliyi arıyor.
Divers from the Danish Defence Command preparing for a dive in Koge Bugt near Amager in Copenhagen on August 22, 2017 where a woman torso was found yesterday. A Swedish journalist, Kim Wall, went missing after going sailing with the submarine, UC3 Nautilus, on August 10. / AFP PHOTO / Scanpix Denmark AND Scanpix / Liselotte Sabroe / Denmark OUT (Photo credit should read LISELOTTE SABROE/AFP/Getty Images)

Öldürülen gazetecinin başı ve bacakları bulundu 07.10.2017

Danimarka polisi öldürülen İsveçli gazeteci Kim Wall'ın kafası ve bacaklarının bulunduğunu açıkladı.

HANDOUT - Das am 12.08.2017 von Tom Wall zur Verfügung gestellte Foto, zeigt die schwedische Journalistin Kim Wall am 28.12.2015 in Trelleborg (Schweden). Wall war am 10.8.2017 zuletzt gesehen worden als sie an Bord des U-Boots UC3 Nautilus ging. Der Besitzer des U-Boots muss nach Entscheidung eines Gerichts in Kopenhagen für 24 Tage in Untersuchungshaft. Ihm werde fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit dem Verschwinden der schwedischen Journalistin vorgeworfen. (zu dpa «Journalistin getötet? U-Boot-Kapitän kommt in U-Haft» vom 12.08.2017) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle: Foto: Tom Wall/Tom Wall/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Kayıp gazetecinin cesedi bulundu 23.08.2017

Denizaltı inşa eden bir mühendisle röportaj yapmak istiyordu, ardından kayboldu. Kopenhag yakınlarında bir adada bulunan parçalanmış cesedin kayıp İsveçli gazeteci Kim Wall'a ait olduğu belirlendi.

Bisiklet kullanıcılarına özel trafik ışığı 24.07.2017

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta belediye, bisiklet kullanıcılarının ulaşmak istedikleri yere mümkün olan en hızlı biçimde varmalarını sağlamak adına kentin çeşitli yerlerine 5 yeni akıllı ekran yerleştirdi. Kopenhag'da bisiklet otomobilden daha popüler.
05.07.2017 *** Members of the European Parliament take part in a voting session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on July 5, 2017. The European Parliament overwhelmingly approved a first-ever EU-Cuba cooperation deal, overlooking lingering concerns about human rights violations in the communist-ruled country. / AFP PHOTO / FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)

AP'den Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına onay 06.07.2017

AP, Türkiye - AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunduğu karar taslağını onayladı. Gerekçe olarak Anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gösterildi.

ARCHIV - Das Europäische Parlament in Straßburg, Frankreich, aufgenommen am 14.09.2016. Am 04.05. wird in Berlin eine YouGov-Studie im Auftrag der TUI Stiftung vorgestellt. Die Umfrage liefert Erkenntnisse zur Identität und Werteorientierung junger Europäer und wie sie die Arbeit der EU und ihrer Institutionen bewerten. Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

AP'den Türkiye ile "müzakereler askıya alınsın" çağrısı 05.07.2017

AP, Türkiye - AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulundu. Gerekçe olarak Anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gösterildi. Tasarı, 6 Temmuz'da AP'de oylanacak.

In this image taken from TV on Tuesday July 4, 2017 empty seats are seen at the European Parliament in Strasbourg France. (EBS Via AP) |

Türkiye ile "müzakereler askıya alınsın" çağrısı 05.07.2017

Avrupa Parlamentosu Türkiye - AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunmaya hazırlanıyor. Gerekçe olarak referandumla onaylanan anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gösteriliyor.
ARCHIV - Die türkische Staatsflagge (l) weht neben der EU-Fahne in Istanbul (Archivfoto vom 07.10.2005). Die EU-Kommission veröffentlicht am 09.11.2016 Berichte zu Ländern, die auf die EU-Mitgliedschaft hinarbeiten. Foto: Matthias Schrader/dpa (zu dpa EU will Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vorerst fortführen vom 08.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

AP'de "Türkiye'yle müzakereler askıya alınsın" talebi 20.06.2017

AP Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınmasını talep etti. Raporda 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliklerinin Kopenhag kriterleriyle bağdaşmadığı vurgulanıyor.

Danimarka’da interaktif bilim müzesi 30.01.2017

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta açılan bilim müzesi Experimentarium, ziyaretçilerine bilimsel deney yapma imkanı tanıyor. Müzenin hedeflerinden biri de çocukları bilime özendirip geleceğin bilim insanları ve mucitlerinin yetişmesine katkı sağlamak.

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