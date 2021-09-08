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Kopenhag, Danimarka'nın başkenti. Baltık Denizi kıyısındaki liman kentinin nüfusu 1 milyon 200 bindir. Kentin adı Danca "ticaret limanı" anlamındadır.
Deniz Kızı heykeli ile ünlü Kopenhag, Kuzey Avrupa'nın önemli metropollerinden biri. Kopenhag, son yıllarda turistik cazibe merkezlerinden biri haline de geldi. Ülkenin aynı zamanda ekonomik ve kültürel merkezidir.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta belediye, bisiklet kullanıcılarının ulaşmak istedikleri yere mümkün olan en hızlı biçimde varmalarını sağlamak adına kentin çeşitli yerlerine 5 yeni akıllı ekran yerleştirdi. Kopenhag'da bisiklet otomobilden daha popüler.