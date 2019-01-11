 Türkiye′den Almanya′ya yapılan iltica başvurularının yarısına olumlu yanıt | TÜRKİYE | DW | 11.01.2019

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TÜRKİYE

Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının yarısına olumlu yanıt

2016 yılında yaşanan darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvuruları arttı. Artış 2018'de de devam ederken, yılın son aylarında her iki iltica başvurusundan biri kabul edildiği bildirildi.

Türkische und deutsche Fahnen (picture alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

15 Temmuz 2016'da yaşayanan darbe girişimi ve ardından Türkiye'nin darbeden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen ile bağlantısı olduğu düşünülen kişilere yönelik operasyonlar, görevden alma, gözaltı ve tutuklamalar sonrasında Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvurularının arttığı bildirildi.

Alman Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen'in İçişleri Bakanlığı'na verdiği yazılı soru önergesine verilen cevapta 2018'in Eylül ayında yapılan başvuruların yüzde 40'ının Almanya'dan koruma aldığı belirtilirken, Ekim ve Kasım aylarında bu oranın yarı yarıya olduğu kaydedildi.

Dağdelen, "Türkiye güvenli bir ülke değil. Farklı düşünen Türk vatandaşları için durum giderek daha da zorlaşıyor" dedi ve ekledi: "Federal hükümetin Erdoğan rejimine silah satışını onaylaması ve ekonomik yardım yapması vicdansızca. Diğer taraftan Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'dan koruma alıyor."

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) 2013 ile 2015 yılları arası her yıl ortalama 1800 iltica başvurusu gelirken, 2016'da bu rakamın 5 bin 742 başvuruya, 2017'de 8 bin 483'e ve 2018 yılının ilk 11 ayında ise 10 bin 75'e yükseldiği bildirildi.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye'den Almanya’ya iltica başvurularında artış sürüyor

Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında artış eğilimi devam ediyor. Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre başvurusu bu yıl karara bağlanan kişilerin üçte biri Almanya'da kalmayı başardı. (14.11.2018)  

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