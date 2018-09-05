 Türkiye′den Almanya′ya yüzlerce yakalama talebi | ALMANYA | DW | 19.09.2018

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ALMANYA

Türkiye'den Almanya'ya yüzlerce yakalama talebi

Türkiye 2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana Interpol aracılığıyla Almanya'ya 848 arama ya da yakalama talebinde bulundu.

Singapur Interpol Global Complex for Innovation (picture-alliance/dpa/W. Woon)

Alman Adalet Bakanlığı Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'de 2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana Alman Emniyet Teşkilatı'na yapılan arama ve yakalama başvuruları hakkında bilgi verdi. Adalet Bakanlığı'nın verdiği yanıtta, Türkiye'nin darbe girişiminden bu yana Alman Emniyet Teşkilatı'na 848 kez Interpol aracılığıyla arama ya da yakalama başvurusu yaptığı belirtildi. Türkiye'nin Interpol aracılığıyla Almanya'ya yaptığı başvuruların 791'inde tutuklama talep edildiği, 57 vakada ise sadece ilgili kişinin ikamet adresinin tespit edilmesi başvurusunda bulunulduğu kaydedildi. Alman Adalet Bakanlığı Almanya'nın Türkiye'nin taleplerini ne ölçüde yerine getirdiği konusunda ise bilgi vermedi.

Adalet Bakanlığı soru önergesine yanıtında, "Federal hükümet bu konuda istatistik paylaşmamaktadır" ifadesine yer verdi.  Bakanlık soru önergesindeki, "Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının kaç vakada ilgili kişilerin siyasi görüşleri nedeniyle baskıya maruz kaldığı ve bu yolla Interpol'ün kötüye kullanıldığını tespit ettikleri" yönündeki soruyu da yanıtsız  bıraktı.

Hunko: Interpol kötüye kullanılıyor

Sol Parti Federal Meclis Grubu Avrupa politikaları Sözcüsü Andrej Hunko Alman hükümetinin daha önceki soru önergelerine verdiği yanıtlara dikkat çekerek, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol’ün 2014 yılından bu yana kendisine yapılan 130 arama talebi başvurusunda, ilgili kişilerin siyasi görüşleri nedeniyle takip edildiğini ve Interpol'ün yetkisinin kötüye kullanılmaya çalışıldığını tespit ettiğini söyledi.  Hunko, "Interpol'ün kötüye kullanıldığı gerekçesiyle iptal ettiği arama-yakalama başvurularının çoğunun Türkiye, Ukrayna ve İspanya kaynaklı olduğunu sanıyorum. Bu ülkelerin Interpol'ü muhalefeti baskı altına almak için kullandıkları biliniyor" diye konuştu.

Akhanlı ve Yalçın gözaltına alınmıştı

Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar Hamza Yalçın 2017'de tatil için gittikleri İspanya'da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmış, bu durum tepkilere neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi eleştirerek, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını belirtmişti.

Alman hükümetinin verdiği bilgiye göre Türkiye'de 2016'daki darbe girişiminden bu yana siyasi gerekçelerle 35 Alman vatandaşı tutuklandı. Bu kişilerden 16'sı geçici olarak Türkiye'de bulunuyordu. Alman hükümetinin verdiği bilgiye göre Türkiye'deki cezaevlerinde hâlen yedi Alman vatandaşı bulunuyor.

dpa / SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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