 Türkiye′den Almanya′ya iltica başvurularında düşüş | ALMANYA | DW | 13.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında düşüş

Türkiye’den Almanya’ya darbe girişiminden sonra artan iltica başvuruları 2019 yılında ilk kez azalma kaydetti. Bu yıl ayda ortalama 737 kişi iltica başvurusu yaptı. Geçen yıl ise aylık ortalama başvuru sayısı 888’di.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asylbewerber Warteschlange Warten (picture-alliance/dpa/J.Stratenschulte)

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısı uzun süreden beri ilk kez 2019'da azalma gösterdi. Federal İçişleri Bakanlığı, Sol Parti Meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen'in Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları hakkında verdiği soru önergesini yanıtladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl Ocak-Mart ayları arasında Türkiye'den Almanya'ya 2 bin 212 kişi iltica başvurusu yaptı.

Buna göre aylık başvuru sayısı ortalama 737. 2018 yılının tamamında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı 10 bin 655'di. Aylık ortalama iltica başvurularının sayısı 888'di.

2019'ın ilk üç ayında Türkiye'den Almanya'ya sığınmak isteyen her iki kişiden birinin başvurusu kabul edildi. Ocak ayında başvurusu kabul edilenlerin oranı yüzde 55,1, Şubat'ta yüzde 55,5, Mart'da ise yüzde 56,4'dü.

Darbe girişiminden sonra artış

Türkiye'de 2016 Temmuz'undaki darbe girişiminden bu yana Almanya'ya iltica başvuruları ciddi oranda artış kaydetti. Alman Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne (Bamf) göre 2013'den 2015'e dek Türkiye'den Almanya'ya her yıl ortalama bin 800 kişi iltica başvurusu yaptı. 2016'da başvuru sayısı 5 bin 742, 2017'de 8 bin 483, 2018'de ise 10 bin 655'e yükseldi..

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularının son yıllarda artmasını, "alarm sinyali" diye nitelendirdi. Dağdelen, "Erdoğan'ın Türkiyesi'nden kaçıp cezaevi kovuşturma nedeniyle Almanya'ya sığınmak isteyen her iki kişiden biri Almanya'da sığınma alıyorsa, Boğaziçi'nde (Türkiye'de) demokrasi ve hukuk devleti yok demektir" dedi.

Dağdelen Alman hükümetini de eleştirdi. Sol Parti milletvekili, "Alman hükümetinin bu son gelişmeler (iltica başvuruları) ve gazeteci Deniz Yücel'in işkence suçlamaları nedeniyle harekete geçme konusunda bir ihtiyaç görmemesi, ürkütücü" dedi.

Yücel'den işkence suçlaması

Türkiye'de "terör örgütü propagandası” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman ve Türk vatandaşı gazeteci Deniz Yücel, yargılandığı dava kapsamındaki savunmasını geçen Cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde yapmıştı. Yücel savunmasında Silivri Cezaevi'nde işkenceye maruz kaldığını söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da yakın çevresinin sorumlu olduğunu belirtmişti.

dpa / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Adalet Divanı'nın kararı sınır dışı etmeyi kolaylaştırdı

Almanya, başvurusu reddedilen bir sığınmacıyı sosyal koşulları daha kötü olan bir Avrupa Birliği ülkesine sınır dışı edebilir mi? Avrupa Adalet Divanı, bu konuda engel bulunmadığına hükmetti. (19.03.2019)  

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı rekor düzeyini koruyor. Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, "Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'da koruma altına alınıyor" dedi. (15.03.2019)  

Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

Avrupa'ya iltica başvurularındaki genel düşüşe rağmen Türkiye'den başvurularda artış sürüyor. Türk vatandaşlarının iltica başvurularının sayısı neredeyse yarıya yarıya artarken kabul oranı yüzde 46'ya yükseldi. (13.02.2019)  

Benzer içerik

Türkischer Pass

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor 15.03.2019

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı rekor düzeyini koruyor. Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, "Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'da koruma altına alınıyor" dedi.

Bild-Kombo Böhmermann Merkel Erdogan

Merkel Erdoğan şiirine yorum yapamayacak 11.04.2019

Komedyen Jan Böhmermann'ın tartışmalı Erdoğan şiirini "kırıcı" olarak nitelendiren Başbakan Merkel mahkemelik oldu. Başbakanlık, ifadenin bir daha kullanılmayacağını taahhüt etti.

Türkei Sezai Temelli HDP Abgeordneter

HDP: Bize karşı ikiyüzlü siyaset son bulmalı 07.05.2019

HDP’nin 23 Haziran’da ne yapacağı tartışılıyor. DW Türkçe’ye konuşan HDP kurmayları, İmamoğlu’na desteğin süreceği mesajını verirken yeni bir çözüm süreci koşullarınınsa olmadığı görüşünde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asylbewerber Warteschlange Warten (picture-alliance/dpa/J.Stratenschulte)

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında düşüş

Türkiye’den Almanya’ya darbe girişiminden sonra artan iltica başvuruları 2019 yılında ilk kez azalma kaydetti. Bu yıl ayda ortalama 737 kişi iltica başvurusu yaptı. Geçen yıl ise aylık ortalama başvuru sayısı 888’di.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  