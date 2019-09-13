 Türkiye′den Almanya′ya iltica başvurularında artış | ALMANYA | DW | 18.09.2019

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ALMANYA

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularının sayısı artmaya devam ediyor. 2016 öncesinde ilk on arasında yer almayan Türkiye, başvurularda dördüncü sıraya yükseldi.

Deutschland Asylsuchende Symbolbild (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine göre bu yılın başından itibaren 7 bin 610 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Rheinische Post gazetesinde yayımlanan istatistiklere göre başvuruların ön kabul oranında da artış oldu.

Buna göre toplam başvuruların yüzde 48,8'i işleme kondu. BAMF 2018 yılında Türkiye'den 10 bin 655 başvuru geldiğini, bu başvuruların yüzde 41,4'ünün işleme konduğunu açıklamıştı. 2017 yılında ise 8 bin 483 kişi başvuruda bulundu, bu başvuruların yüzde 28,1'i kabul edildi.

Başvurular her yıl daha da artıyor

BAMF verilerine göre darbe girişiminin olduğu 2016 yılında Almanya'ya en çok iltica başvurusunun yapıldığı ilk on ülke arasında yer almayan Türkiye, son istatistiklerde Suriye, Irak ve Nijerya'dan sonra Almanya'ya en çok iltica başvurusunun yapıldığı dördüncü ülke konumunda. Türkiye 2018 yılında bu sıralamada beşinci, 2017'de ise altıncı sıradaydı. Bu yılın başından itibaren yapılan başvuruların aynı oranda seyretmesi halinde, Türkiye'den başvuruların bir yıl öncesine göre çok daha fazla olması bekleniyor.

KNA, MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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