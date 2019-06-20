 Türkiye′den Almanya′ya 6 ayda 5 bin iltica başvurusu | ALMANYA | DW | 04.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Türkiye'den Almanya'ya 6 ayda 5 bin iltica başvurusu

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısı yılın ilk yarısında 2018'e göre artış gösterdi. Türkiye en fazla iltica başvurusu yapan beşinci ülke konumunda.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında Almanya'ya toplam 72 bin 953 iltica başvurusu yapıldı. Türkiye ilk altı ayda en fazla başvuru yapan ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı. En fazla başvuru yapılan ilk dört ülke sırayla Suriye, Irak, Nijerya ve Afganistan oldu.

Bu dönemde Türkiye'den Almanya'ya 4 bin 969 iltica başvurusu yapıldı. 2018 yılının ilk altı ayında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı 4 bin 329 olarak gerçekleşmişti. Aradaki fark yüzde 15'lik bir artışa tekabül ediyor.

Haziran‘da Türkiye üçüncü sırada

Verilere göre Türkiye'den Almanya'ya Nisan ayında 729, Mayıs ayında 989 ve Haziran ayında ise 751 kişi sığınma başvurusu yaptı. Türkiye Haziran ayında en fazla iltica başvurusu yapan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'de 2016 Temmuz'undaki darbe girişiminden bu yana Almanya'ya iltica başvuruları ciddi oranda artış kaydetti. Alman Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (Bamf) verilerine göre 2016'da başvuru sayısı 5 bin 742‘den, 2017'de 8 bin 483‘e, 2018'de ise 10 bin 655'e yükselmişti.

DW,epd/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'ya iltica başvurularında Türkler Kürtleri geçti

Almanya'da açıklanan istatistiki verilere göre Türkiye'den başvurularda Türklerin oranı yaklaşık beş kat artarak Kürt kökenlileri geride bıraktı. Her iki başvuru sahibinden biri üniversite mezunu. (07.02.2019)  

Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

Avrupa'ya iltica başvurularındaki genel düşüşe rağmen Türkiye'den başvurularda artış sürüyor. Türk vatandaşlarının iltica başvurularının sayısı neredeyse yarıya yarıya artarken kabul oranı yüzde 46'ya yükseldi. (13.02.2019)  

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı rekor düzeyini koruyor. Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, "Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'da koruma altına alınıyor" dedi. (15.03.2019)  

Benzer içerik

BG Türkei Istanbul

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ayrımcılıkla mücadelesi 20.06.2019

20 Haziran Dünya Mülteci günü. Üç buçuk milyonu aşkın Suriyeli mülteciyi ağırlayan Türkiye'de, mültecilerin entegrasyonu için hükümet ve sivil toplumun gösterdiği çabalar her zaman sonuç vermiyor.

USA Tennessee | Angestellte bei VW in Chattanooga

Handelsblatt: VW fabrikasını muhtemelen Türkiye’de kuracak 24.06.2019

VW’nin yeni üretim tesisinin muhtemelen Türkiye’de kurulacağı ileri sürüldü. Gazete haberinde, siyasi çekincelere karşın finansmanın belirleyici olacağına dikkat çekti. Kesin kararın henüz verilmediği de belirtildi.

Istanbul Ekrem Imamoglu nach seinem Wahlsieg

Alman hükümeti: İstanbul'da sonucun kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz 24.06.2019

Almanya İstanbul’daki seçim sonucunun kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Hristiyan Demokrat politikacı Hardt ise sonucu seçmene verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

5G Mobilfunkauktion (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

Almanya 5G teknolojisini kullanmaya başladı

Alman telekom devi Deutsche Telekom 5G teknolojisini başlattı. Şimdilik Bonn ve Berlin'i kapsayan teknolojinin 2020 yılında 20 Alman şehrinde kullanılması planlanıyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  