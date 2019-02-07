 Türkiye′den Almanya′da okumaya ilgi artıyor | ALMANYA | DW | 15.08.2019

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ALMANYA

Türkiye'den Almanya'da okumaya ilgi artıyor

Almanya İngilizce konuşulan ülkeler dışında yabancı öğrencilerin tercih ettiği ilk ülke konumuna yükseldi. Alman üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklular arasında Çinliler başı çekerken Türkiye’den de ilgi artıyor.

Deutschland | Universität Bonn (picture-alliance/dpa/Bildfunk/J. Stratenschulte)

Almanya üniversite eğitimi için tercih edilen ülkeler sıralamasında üstlere doğru tırmanıyor. Hatta eğitimi İngilizce olmayan ülkeler arasında Fransa'yı da geçerek birinci sıraya yükseldi.

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile Alman Üniversite ve Bilim Araştırma Merkezi'nin (DZHW) açıkladığı araştırmaya göre üniversite eğitimi için en çok tercih edilen ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD). ABD'yi sırasıyla Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya ve Fransa izliyor.       

Araştırmaya göre Almanya'da 2016'da 252  bin olan yabancı öğrenci sayısı 2017-2018 yılı eğitim döneminde 282 bine yükseldi. Alman üniversitelerindeki yabancı bilim insanlarının sayısının da son on yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor. 

Almanya'ya okumaya gelen yabancı uyruklu öğrencilerde Çinliler başı çekiyor. 2018'de 37 bin Çinli öğrenci Alman üniversitelerinde okudu. Çin'in ardından Hindistan, Avusturya, Rusya, İtalya ve Suriye'den gelen öğrenciler de sırasıyla Almanya'yı en çok tercih edenler. Türkiye'den gelen öğrenciler Suriye'nin ardından yedinci sırada yer alıyor.

Türk öğrencilerin sayısında yüzde 10'luk artış

Almanya'da üniversite öğrenimi gören Türk öğrencilerin sayısında 2018 yılında 2017'ye göre yüzde 10'luk artış kaydedildi. 2018 yılında Alman üniversitelerinde Türkiye'den 7 bin 633 öğrencinin öğrenim gördüğü bildirildi. Bu sayı 2017'de 6 bin 953, 2010 yılında ise 6 bin 635 olarak kaydedilmişti.

Almanya'dan Türkiye'ye okumaya gidenlerin sayısında da hafif bir artış kaydedildi. 2017'de 3 bin 561 Alman öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde okudu. 2016'da bu rakam 3 bin 363 idi.

Eğitim kalitesi tercihte etkili

Araştırmada neden Almanya'nın eğitim için sevilen ülkeler arasında olduğu sorusuna 2016'da yapılan araştırma ile yanıt veriliyor. Kendisine soru yöneltilen öğrencilerin dörtte üçü yükseköğretim kalitesi nedeniyle Almanya'yı tercih ettiğini söylüyor. Öğrencilerin yüzde 80'inden fazlası Almanya'yı yükseköğrenim için yakınlarına ve arkadaşlarına tavsiye edebileceklerini dile getiriyor. Araştırmada Almanya'daki düşük öğrenim masraflarının da tercihte etkili olduğuna dikkat çekiliyor.   

DW,dpa/DK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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